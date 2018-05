Verkehrsclub fordert breitere Gehwege

Wenn es nach der Kreisgruppe Bodensee des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) geht, hat die Stadt Markdorf den Fußwegen in den geplanten Gewerbegebieten „Riedwiesen IV“ und „Schießstattäcker“ zu wenig Platz eingeräumt. Während die Stadt die Mindestbreite von 1,5 Metern einplant, fordert der VCD in einer Pressemitteilung eine Breite von 2,5 Metern.

„Die Mindestbreite von 2,5 Metern wurde vor über zehn Jahren in den ’Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen’ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen festgelegt“, schreibt der VCD. „Die Breite von 2,5 Metern ist notwendig, um die ungehinderte und gefahrlose Begegnung von Fußgängern mit Rollator, Kinderwagen, Regenschirm oder Rollstuhl zu ermöglichen.“

Darin sei auch der erforderliche Sicherheitsabstand zur Fahrbahn enthalten, denn niemand wolle direkt am Bordstein entlang gehen. „In den Innenstädten ist es oft schwierig, nachträglich die vorhandenen schmalen Gehwege zu verbreitern“, erläutert Frieder Staerke vom VCD. „Umso wichtiger ist es, beim Bau neuer Fußwege auf die erforderliche Mindestbreite zu achten.“

Wenig attraktiv für Fußgänger

Die Stadt Markdorf plane allerdings sogar neue Fußwege mit nur 1,5 Metern Breite, ohne dass dafür zwingende Gründe vorlägen. „Wenn selbst auf wichtigen Fußwegverbindungen vom Markdorfer Bahnhof zu den Gewerbegebieten so schmale Fußwege geplant werden, darf man sich nicht wundern, wenn sich Pendler für das Auto entscheiden und der Kfz-Verkehr zunimmt“, sagt Bernd Caesar vom VCD. Seiner Ansicht nach führt das zu einer weiteren Verschlechterung der Situation für Fußgänger. „Die niedrigen Fußgängerzahlen dienen dann wiederum als Rechtfertigung für schmale Fußwege. Die Zeiten, in denen nur nach dem autogerechten Straßenbau geschaut wurde, sollten auch in Markdorf vorbei sein. Fußgänger haben ein Recht auf attraktive Gehwege“, sagt er.

Stadtbaumeister Michael Schlegel bezeichnet die Einwände des VCD zwar als „nachvollziehbar“. „Vor allem in der Eisenbahnstraße wären breitere Gehwege sicher sinnvoll“, sagt er. Allerdings sei die Forderung nicht unbedingt praxistauglich. „Für 2,5 Meter breite Gehwege ist selbst dort, wo neu gebaut wird, nicht unbedingt genügend Platz“, sagt er. In der Eisenbahnstraße, die nun erschlossen werden soll, seien die angrenzenden Grundstücke bereits sehr schmal, obwohl nur 1,5 Meter breite Gehwege geplant sind. Es seien nur noch gewisse Restflächen übrig, auch für die Betriebe, die dort erweitern wollen. Trotzdem werde die Verwaltung nochmals prüfen, ob dort für den Gehweg mehr Platz eingeplant wird.

Im Fall der Erweiterung des Gewerbegebiets Riedwiesen sieht Schlegel allerdings keine Notwendigkeit für breitere Fußwege. „Dort soll keine Durchgangsstraße entstehen“, sagt er. „Dort fährt man nur entlang, wenn man dort arbeitet oder etwas kaufen will.“