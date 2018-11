Verkaufsoffener Sonntag in Markdorf lockt viele Besucher an

Sonnenschein und Verkaufsoffener Sonntag in Markdorf, die ideale Verbindung für einen Bummel. Dichtes Gedränge im Proma, in der Haupt- und Marktstraße. Die Besucher waren nicht nur zum Schauen gekommen, es wurde auch fleißig eingekauft. Die Einzelhändler hatten sich dazu verschiedene Aktionen ausgedacht, seien es Gewinnspiele oder Rabattangebote, die die Kaufentscheidung leichter machten. Anschließend gab es dann noch einen Abstecher auf den Rummel am Marktplatz. Foto: bw