Vereine beim Planen von Veranstaltungen unterstützen

Fluchtwege, Rettungswege, Brandschutz? Steht eine Vereinsfeier bevor, tauchen vorab viele Fragezeichen auf. Daher lädt das Landratsamt Bodenseekreis Vereinsmitglieder zu einem kostenlosen Workshop rund um das Thema „Veranstaltungen sicher planen und durchführen: Ein rechtlicher Überblick“ ein.

Der Workshop findet an zwei Terminen am Donnerstag, 13. Oktober, von 18.30 bis 21 Uhr in der Stadthalle Markdorf und am Freitag, 14. Oktober, von 18.30 bis 21 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Überlingen-Nußdorf statt. Referent Christian Betz wird als Experte für Veranstaltungssicherheit Licht ins Dunkel zu gesetzlichen Regelungen und Haftungsfragen bringen, heißt es in einer Vorschau. Dabei sei es egal, ob man Räume für Vereinsveranstaltungen anmietet, das Sportprogramm organisiert oder den Aufbau eines Festzeltes und die Feier im Vereinsheim plant. Überall müssen gesetzliche Regelungen zu Flucht- und Rettungswegen, der elektrischen Sicherheit und zum Einsatz von Veranstaltungstechnik sowie Brandschutz beachtet werden. Hier gibt der Workshop, der in Kooperation mit den Städten Markdorf und Überlingen organisiert wird, einen optimalen Überblick. Auch Zeit für Fragen und einen Austausch wird es geben.

Beide Veranstaltungen sind kostenlos und eine Anmeldung grundsätzlich nicht erforderlich. Wer aber Lust auf einen kleinen Snack vor Ort hat, kann sich auch über ein Online-Formular unter www.bodenseekreis.de/soziales-gesundheit/buergerschaftliches-engagement/hauptamt-staerkt-ehrenamt/anmeldung anmelden. Fragen beantworten Katrin Kotter und Ann-Kathrin Röber per E-Mail an jungundengagiert@bodenseekreis.de sowie unter Telefon 07541/204 31 73 oder 07541/204 31 74.