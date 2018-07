Vereidigt: 97 Junglehrer starten ins neue Schuljahr

Die neuen Lehrer im Schulbezirk des Schulamtes Markdorf sind gestern mit einer Feier in der Stadfthalle begrüßt worden. Neben 97 Junglehrern vervollständigen 48 in die Region versetzte Kräfte die Lehrerschaft an den verschiedenen Schulen. Klaus Moosmann, Amtsleiter des Schulamtes Markdorf, freute sich, hieß die „Neuen“ willkommen. „Heute ist ein schöner Tag für Sie und für uns“, resümierte Moosmann und betonte, dass die neuen Lehrer im schönsten Schulamtsbezirk arbeiten würden. Ein Film über die Region zeigte die schönen Seiten des neuen Wirkungskreises der Pädagogen. „Wir freuen uns auf Sie und unser Bemühen ist es, Ihnen zu helfen, dass Sie Ihre Arbeit gut machen können“, versicherte der Schulamtsleiter in seiner Rede. Kurt Caspari, Personalschulrat, präzisierte die aktuellen Aufgabenfelder, zu denen Inklusion, bilinguale Züge an Realschulen, frühkindliche Bildung oder auch die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern gehören.

Gleichzeitig machte Caspari klar, was von den Pädagogen erwartet wird, so zum Beispiel, dass Versetzungen erst nach drei Jahren möglich sind, um den Schülern eine Beständigkeit zu bieten. Bei schulbezogenen Stellenausschreibungen seien fünf Jahre lang keine Versetzungen möglich. Neu ist die seit dem 1. Januar 2011 geltende Probezeitregelung, die für Beamte in der Regel drei Jahre lang gilt, bei Angestellten lediglich sechs Monate, während derer kein Wechsel möglich ist. Beachtet werden muss unter anderem die politische Betätigung, die Amtsverschwiegenheit und -führung, die Annahme von Belohnungen sowie die Beratungs- und Gehorsamspflicht. „Wichtig ist, bei allen schulischen Belangen den Dienstweg einzuhalten“ betonte Caspari. „Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gelingt, gesteckte Ziele zu erreichen“ so die Schlussworte von Caspari.

Dann die Stunde der Wahrheit, die Vereidigung – „die letzte Chance zum Gehen“, schmunzelte Klaus Moosmann. Der Amtsleiter gab den Pädagogen Gedanken zur neuen Aufgabe mit auf den Weg. Eine sichere Karriere und, ähnlich einem Fußballtrainer, eine spannende Meisterschaft liegen vor den Pädagogen. „Es ist ein toller Beruf, den Sie erwählt haben, aber er kann auch belastend sein“, gab Moosmann zu bedenken. „Gehen Sie ehren- und vertrauensvoll mit Ihren Schülern um“, riet der Amtsleiter. (clp)