Vdk kritisiert Vorschlag zu autofreien Innenstadt

Der Ortsverband Markdorf des Sozialverbandes VdK wächst kontinuierlich weiter. Inzwischen hat er mehr als 250 Mitglieder. In der Jahreshauptversammlung am Samstag wurde Regine Franz in ihrem Amt als Vorsitzende einstimmig bestätigt, ferner wurden drei Mitglieder für langjährige Treue zum VdK geehrt.

Höhepunkt im vergangenen Jahr sei die Feier zum 70-jährigen Bestehen des Ortsverbandes gewesen, stellte Vorsitzende Regine Franz in ihren Rückblick fest. Zudem treffen sich die Mitglieder bei den regelmäßigen monatlichen Kaffeenachmittagen oder Stammtischen. Dabei gebe es immer wieder die Möglichkeit der Information in sozialrechtlichen Fragen, die auch eifrig genutzt werde, berichtete Franz. Vorrangig setze sich der Ortsverband für Menschen mit Handicap und Senioren ein. Dazu wurden einige Wünsche und Anregungen ins Rathaus getragen, die auch teilweise erfüllt wurden. So werde die Ampel an der B33 demnächst für Sehbehinderte umgerüstet. Der provisorische Zebrastreifen am Ortsausgang Richtung Bermatingen erleichtere die Überquerung und das Erreichen der Bushaltestelle.

In der Stadt gebe es Bedarf an betreutem Wohnraum. Hierzu würde sich der Bereich des bisherigen Rathausareals eignen, stellte Franz fest. Sie kritisierte die Pläne zur autofreien Innenstadt. Dadurch würden Senioren, die häufig gehbehindert sind, Geschäfte in der Innenstadt nicht mehr erreichen.

In kleinen Schritten barrierefrei

Der Vorschlag zur autofreien Innenstadt käme nicht aus dem Rathaus, entgegnete Bürgermeister Georg Riedmann. Bei der Umsetzung von einigen Anregungen des VdK sei die Stadt nicht zuständig, sondern das Landratsamt. Zudem bat er um Verständnis, dass gesetzliche Vorgaben eingehalten werden müssen. In kleinen Schritten versuche er, mehr Barrierefreiheit in der Stadt zu erreichen, erklärte der Behinderten-Beauftragte Joachim Hartel. Ein weiteres Anliegen sei ihm die Integration von Menschen mit Behinderung in das Vereinsleben der Stadt.

Bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen trat Frauenbeauftragte Elisabeth Gratwohl nach 16 Jahren nicht mehr an, ebenso Schriftführerin Ingrid Kästle, die 14 Jahre für das Protokoll zuständig war. In den kommenden zwei Jahren wird Regine Franz weiterhin den Ortsverband leiten, ihr Stellvertreter ist Georg Müller. Das Protokoll schreibt Michael Franz und die Finanzen betreut Beate Müller. Zur neuen Frauenbeauftragten wurde Heidi Skonetzki gewählt, als Beisitzer wurden Ulrike Klein und Georg Walser in den Vorstand gewählt. Für langjährige Tätigkeit und Mitgliedschaft im VdK wurde Elisabeth Gratwohl mit dem Goldenen Treueabzeichen mit Brillant geehrt. Das Goldene Treueabzeichen erhielten Ellen Sauer und Detlef Pfalzgraf.