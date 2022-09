Jugendliche versprühen Feuerlösch-Schaum in Parkhäusern und der Markdorfer Innenstadt

Die Polizisten bitten Zeugen und Personen, deren Eigentum in diesem Zusammenhang beschädigt wurde, sich unter Telefon 07544 / 962 00 zu melden.

Jugendliche haben in der Nacht auf Montag im Stadtgebiet Markdorf den Inhalt mehrerer Feuerlöscher versprüht. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Eine Zeugin verständigte die Feuerwehr, als sie um 3.45 Uhr vermeintlichen Qualm aus der Tiefgarage in der Ravensburger Straße steigen sah.

Kein Rauch, sondern Löschmittel

Laut Polizeibericht wurde schnell klar, dass es sich nicht um einen Brand handelte, sondern um den Inhalt versprühter Feuerlöscher. Die aufmerksamen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf erkannten mehrere flüchtende Jugendliche, konnten einen der Tatverdächtigen stoppen und bis zum Eintreffen der Polizisten festhalten.

Konkrete Hinweise

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge versprühten die Jugendlichen sowohl in den Parkhäusern in der Ravensburger Straße und in der Poststraße als auch im Innenstadtbereich mehrere Feuerlöscher und beschädigten dabei mutmaßlich zahlreiche Fahrzeuge. Das genaue Ausmaß der Beschädigungen ist aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Markdorf führt.

Die Beamten gehen aktuell konkreten Hinweisen nach, wie es im Bericht heißt. Die Tatverdächtigen müssen unter anderem mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Missbrauchs von Nothilfemitteln rechnen.