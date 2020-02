Vandalen treiben ihr Unwesen am Bahnhof

Unbekannte sind zwischen Montag, 22 Uhr, auf Dienstag, 7.30 Uhr, in das ehemalige Bahnhofsgebäude eingestiegen. In derselben Nacht wurde auch das Gelände und Gebäude eines Sportvereins in der Jahnstraße beschädigt und verunreinigt.

Der Gesamt-Sachschaden beläuft sich dort nach Polizeiinformationen auf rund 1200 Euro. Zutritt in den Bahnhof verschafften sich die Unbekannten offenbar, indem sie eine Holztür aufstemmten. Entwendet wurde aus den betretenen Lagerräumen im Erdgeschoss und einer Werkstatt der 90-jährigen Besitzerin, die im Obergeschoss des Gebäudes wohnt, nichts. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

In der gleichen Nacht überstiegen wiederum unbekannte Täter in der Jahnstraße das Tor zum Sportgelände und feierten wohl im Bereich des Vereinsheims. In einer unverschlossenen Umkleidekabine schlugen die Täter nach Polizeiangaben eine Fensterscheibe ein, demolierten einen Tischkicker und hinterließen Müll und Glasscherben. Der Sachschaden beläuft sich dort auf rund 700 Euro. Hinter der lauten Musik, die von Nachbarn wahrgenommen wurde, vermuteten diese eine Feier des ansässigen Sportvereins.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde dann bekannt, dass bereits im Zeitraum von Donnerstag, 22 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, Unbekannte in das Vereinsgelände einstiegen und hier einen Tisch beschädigten sowie die Terrasse vermüllten. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit unklar und Inhalt weiterer Ermittlungen des Polizeipostens Markdorf.