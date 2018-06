Uwe Schulz ist neuer Hänselemajor

Einige personelle Veränderungen hat es bei der Historischen Narrenzunft Markdorf (HNZ) gegeben, neuer Hänselermajor ist Uwe Schulz, neue Oberkaujohle Tanja Messmer. Nach über 20 Jahren im Amt geht Narrenbolizei Heinz Schwenninger in den Ruhestand.

In der Jahreshauptversammlung am Freitag kündigte Zunftmeisterin Birgit Beck auch eine Veränderung bei den Fasnetsbällen an, zukünftig werden Zunft- und Bürgerball zusammengefasst, zudem wird das Programm zeitlich gestrafft. In der Versammlung wurden fünf neue Narrenräte gewählt und einige Narren für langjährige Tätigkeit in der HNZ geehrt.

Etliche neue Mitglieder hat es in den Gruppen der HNZ gegeben, so bei den Hänselern und der Kaujohle, 13 Täuflinge gab es beim Jungnarrenrat. Derzeit gibt es Veränderungen bei der Garde, einige Tänzerinnen haben aus beruflichen und familiären Gründen aufgehört. Es soll ein neues Konzept umgesetzt werden, dem nach soll es eine Tanzgruppe für Mädchen und Jungen ab 14 Jahren geben, die das ganze Jahr hindurch tanzt, nicht nur während der Fasnet. Es gibt die Hoffnung, dass sich dadurch wieder genügend Tänzerinnen für die Garde finden, erklärte die Zunftmeisterin.

Im Obertor war es ein ruhiges Jahr, berichtete Obertorpfleger Harald Geng, es gab keine Sanierungs- und Reparaturarbeiten. Als nächste Maßnahmen stehen der Schallschutz und der Einbau eines Lastenaufzugs an. Hierfür wurden bereits im vergangenen Jahr die ersten Rücklagen gebildet, erklärte Rolf Reiter, Vorsitzender der Stiftung Obertor. Inzwischen sind alle Rechnungen für das große Landschaftstreffen der VSAN in Markdorf im Januar 2017 verarbeitet, insgesamt sei dabei ein Überschuss erwirtschaftet worden, berichtete Säckelmeister Wolfgang Ehrmann.

Die HNZ habe eine tolle Arbeit für das Brauchtum und die Fasnet in der Stadt geleistet, lobte der Vizepräsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) Otto Gäng. Dies gelte auch für die Zünfte in den Markdorfer Ortsteilen. „Wer in diesen Zünften keine Heimat findet, hat Fasnet verpasst“, stellte er fest. Dieser Zusammenhalt soll noch verstärkt werden, für den Oktober ist ein gemeinsames Grillfest geplant, kündigte Beck an.

Bei den Wahlen wurde Hardy Frick als Vize-Zunftmeister bestätigt, ebenso Cornelia Rick und Annika Rössler als Beisitzerinnen im Präsidium. Tanja Heggelbacher, Georg Marbeiter, Rainer Steffelin, Sonja und Thomas Strunk wurden in den Narrenrat gewählt. Für langjährige Tätigkeit in der Zunft wurden Sabine Messmer, Nicole Neumann, Michaela Schwenninger und Rainer Zanker mit der Büttelmedaille geehrt. Norbert Klöck erhielt das kleine Kaujohlekreuz und Klaus Jautz das kleine Hänselerkreuz. Aufgrund ihrer Verdienste um die Zunft wurden Hans-Peter Leichtle zum Ehrennarr und Heinz Schwenninger zum Ehren-Narrenbolizei ernannt.