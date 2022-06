„Unfassbar, sowas Grausames“: Betroffene Familien erinnern sich an Nacht des Feuers

Der stechende Geruch von etwas Verkohltem, tiefschwarze, eingestürzte Balken, Schutt und Asche: Dort, wo im Lilienweg bis vor kurzem noch die Scheune der Familien Oßwald und Widmann stand, ist nur eine Ruine geblieben. Immer noch fassungslos steht Aline Widmann mit ihrem elf Monate alten Sohn Gabriel, ihrem Bruder Jonas Oßwald sowie ihrem Vater Clemens Oßwald vor dem, was einmal ein großes Familienprojekt gewesen ist.

„Unfassbar, wie jemand sowas Grausames tun kann“, sagt Aline Widmann, „ihm muss klar gewesen sein, dass Tiere in Mitleidenschaft gezogen werden.“ Mit „ihm“ spielt sie auf den 26-jährigen Tatverdächtigen, der derzeit wegen des Verdachts der Brandstiftung in Untersuchungshaft sitzt, an. In der Nacht zum 22. Mai soll der Mann an drei Orten in Markdorf Feuer gelegt haben: im Lilienweg, am Bauwagen des Waldkindergartens und auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Möggenweilerstraße.

Drei Brände in einer Nacht

Zuerst wurde die Feuerwehr gegen 2.45 Uhr in den Lilienweg gerufen, wo Aline Widmann ihre beiden Pferde – den 24-jährigen Arabermix Simon und die 31-jährige Islandponystute Fluga – in der familieneigenen Scheune stehen hatte. Beide Pferde starben in dieser Nacht in den Flammen. „Wir hatten die Pferde jetzt über zwanzig Jahre lang, sie waren wie Familienmitglieder“, sagt Aline Widmann.

Lichterloh brennt die Scheune der Familie in der Nacht. Jede Hilfe kommt zu spät. (Foto: Feuerwehr Markdorf)

Scheune und integrierte Garagen haben Clemens Oßwald und seine Familie selbst erbaut. Es war ein „echtes Familienprojekt“, sagt die Familie. (Foto: Aline Widmann)

Ein Regenbogen über dem Hof der Familien Widmann und Oßwald. Links ist die selbstgebaute Scheune zu sehen, die dem Feuer zum Opfer fiel. (Foto: Aline Widmann)

Gegenüber dem, was bis zum 22. Mai noch der Stall war, steht das Wohnhaus der Familien Oßwald, Widmann, Elben-Zwirner und Heigle. „Unsere Tante Roswitha Elben-Zwirner und unser Onkel Erwin Zwirner, deren Schlafzimmer zum Hof hin Fenster hat, haben das Feuer zuerst bemerkt. Sie haben uns anderen geweckt und dann versucht, draußen mit dem Feuerlöscher gegen den Brand vorzugehen und die Pferde zu retten“, schildert Aline Widmann.

Ich bin herausgelaufen und habe an die bereits glühend heiße Klinke gefasst. Aline Widmann

Auch sie habe zuallererst an ihre Pferde gedacht, als sie geweckt worden sei. „Ich bin herausgelaufen und habe an die bereits glühend heiße Klinke am Stall gefasst, um Simon und Fluga herauszuholen“, sagt sie und zeigt Verbrennungen an ihrer Hand. Doch es sei bereits zu spät gewesen, das Holz über ihr habe schon unter den Flammen nachgegeben, fügt sie an.

Etwas mehr als zwei Wochen ist das nun alles her. „Es ist aber immer noch die ganze Zeit präsent“, sagt Widmann. „Wir sehen es ja auch ständig“, ergänzt ihr Bruder Jonas mit Blick auf die Brandruine. Die Scheune mit den angeschlossenen Garagen sei das Lebenswerk ihres Großvaters und Vaters gewesen, berichten die Geschwister. „Ich war zehn oder elf, als mein Vater den Pferdestall für mich gebaut hat“, erinnert sich Aline Widmann. „Und die ganze Familie hat mitgeholfen“, sagt Jonas Oßwald.

Spezialunternehmen muss Abbruch übernehmen

Doch als würde es nicht reichen, dass die Familie die beiden Pferde und den besonderen Bau nebst nahezu allem Inventar verloren hat, kommen nun noch hohe Kosten auf sie zu, wie die Geschwister und ihr Vater berichten. „Wir haben schon so viele Angebote von Freunden und Bekannten bekommen, die uns beim Abtransport der Brandreste helfen wollen. Doch das ist nicht möglich, wie wir nach Begutachtung durch das Landratsamt erfahren mussten“, berichtet Aline Widmann.

Wir werden kein Geld mehr übrig haben. Clemens Oßwald

Demnach müsse ein Spezialunternehmen engagiert werden, um die Brandruine zu beseitigen, da darin so viele unterschiedliche Materialien enthalten sind. Und das wird sehr teuer. Deshalb wagt es die Familie auch kaum, schon weiter in die Zukunft zu blicken, was sie später mit dem ungewollt frei gewordenen Platz machen will. „Für einen Wiederaufbau werden wir kein Geld mehr übrig haben“, ist sich Clemens Oßwald sicher.

Auch die Ernte ihrer Kirschen steht derzeit auf der Kippe, wie Aline Widmann berichtet. „Die landwirtschaftlichen Maschinen sind ja mit verbrannt. Das Spritzzubehör für die Kirschen, das jetzt gerade zum Einsatz kommen müsste, fehlt uns zum Beispiel“, erläutert sie. Die Familie hoffe auf Sachspenden, die wenigstens die Apfelernte im Spätsommer und Herbst ermöglichen. Dankbar seien sie und ihre Familie jetzt schon für den „großen Zuspruch“ aus der ganzen Stadt. „Immer wieder kommen Leute vorbei und werfen Briefe bei uns ein. Die Spendenbereitschaft ist wirklich groß“, schildert Widmann. „Diese unglaubliche Solidarität unterstützt uns schon sehr. Und Gabriel“, sagt sie mit Blick auf ihren kleinen Sohn, der sich an die Schulter seines Onkels schmiegt, „der ist gerade wirklich einmal mehr unser Sonnenschein.“

Hier kann gespendet werden:

Noch immer können die Familien jede Spende dringend gebrauchen. Das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Markdorf hat dazu einen Spendentopf mit dem Namen „Brandhilfe Markdorf“ eingerichtet. Wer spenden will, kann dies unter folgenden Daten tun: Spendenkonto: Familienforum Markdorf e.V., Sparkasse Bodensee

IBAN: DE83 6905 0001 0001 87 0930

Stichwort „Brandhilfe Markdorf“. Wenn Spendenquittung erwünscht, komplette Anschrift angeben.

Auch Sachspenden werden benötigt und können im Mehrgenerationenhaus abgegeben werden. Dazu zählen: Pflückkörbe, Spankörbe, Bodenseeholzgroßkisten für Mostobst, Kartoffelkörbe (PVC, 25 kg mit Henkeln) zum Obstauflesen, Bauwannen, verschiedene Gabeln, Spaten, Äxte, Vorschlaghammer, Verlängerungskabel (20-50 m), Schubkarren, Starkstromkabel, Geeichte Obstwaage (muss zwischen 500 g und 25 kg wiegen), Abdeckplanen verschiedene Größen, Einhandfettpresse, Rolltischkreissäge für Brennholz (Gelenkwelle, elektrisch oder plus E-Motor), Brennholzspalter an Traktor (Gelenkwelle, elektrisch oder plus E-Motor), Drahtseile/Ketten (zum Anhängen an den Traktor), Brückle für Traktor = Kippmulde/ Heckcontainer Dreipunkt, Hochdruckschlauch für Baumspritze mit Spritzpistole, Rückenspritze, Motormäher, Kreiselmäher, Motorsägenschnittschutzhose Größe 54/56, Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel Größe 54/56, Baustromkasten und Brennholz.

Bei Fragen oder Vorschlägen können sich Spenderinnen und Spender direkt an das Büro des MGH unter der Nummer 07544 / 912965 wenden.