Unfall auf B 33: Lastwagen fährt Baum um

Glimpflich davon gekommen ist ein ukrainischer Lastwagenfahrer, der am Freitagmittag auf der B 33 in Richtung Ravensburg unterwegs war. Am Ortseingang Leimbach geriet er aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einen Baum um und überfuhr die dortige Verkehrsinsel.

Obwohl der litauische Sattelzug beschädigt wurde, erreichte der Fahrer den Parkplatz an der „Letze“ eigenständig. Der Mann wurde nicht verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden am Sattelzug. Die Freiwillige Feuerwehr Markdorf und Riedheim war insgesamt mit sechs Fahrzeugen und etwa 30 Wehrleuten im Einsatz, die Bindemittel auf einer Strecke von über 100 Meter ausbrachten, um den ausgelaufenen Kraftstoff aufzunehmen. Aufgrund des Unfalls musste die B 33 gesperrt werden, dadurch kam es zu Staus in beiden Richtungen.