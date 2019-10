Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende einen in der Ravensburger Straße in Markdorf geparkten Mercedes Sprinter nicht unerheblich beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Unbekannte hat die beiden hinteren Türen sowie die komplette Beifahrerseite mittels eines spitzen Gegenstands zerkratzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 4000 Euro.