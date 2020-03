Unbekannter schlägt mit Hammer auf Blitzer

Im Markdorfer Teilort Hepbach hat ein bislang unbekannter Täter am Montag gegen 0.45 Uhr den stationären Blitzer an der B 33 beschädigt. Laut Polizeibericht sollen Zeugen gesehen haben, wie er mit einem Hammer auf die Scheiben der Anlage einschlug. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte, der eine Baseballcap und eine dunkle Jacke getragen haben soll, zunächst in Richtung Markdorf, wendete im Ortsteil Hepach und fuhr anschließend in Richtung Ravensburg davon. Der Schaden beläuft sich Angaben der Polizei zufolge auf 5000 Euro.

Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551 / 80 40, zu wenden.