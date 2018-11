Ein unbekannter Täter gelangte auf bislang ungeklärte Art am Sonntag zwischen 17 und 21 Uhr in eine Schule in der Ensisheimer Straße, hebelte dort mehrere Bürotüren auf und durchsuchte die Räume nach Wertgegenstände. Dabei wurden mehrere Behältnisse gewaltsam geöffnet.

Ob etwas entwendet wurde, muss noch festgestellt werden. Der angerichtete Sachschaden dürft sich auf rund 1000 Euro belaufen, teilte die Polizei mit.