Am Montagabend ist zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr in ein Wohnhaus in der Weiherstraße in Bermatingen eingebrochen worden.

Der unbekannte Täter verschaffte sich laut Polizeiangaben sowohl in das Haus als auch in die Einliegerwohnung über ein Fenster Zutritt. Dort durchwühlte er mehrere Schubladen und Schränke. Ob der Unbekannte etwas entwendete, ist bislang noch nicht bekannt.