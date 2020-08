Der Kiosk in der Eisenbahnstraße in Markdorf ist in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen von einem Unbekannten mit Farbe beschmiert worden. Wie die Polizei schreibt, tobte der Vandale sich auf der Rückseite des Gebäudes aus und verursachte dabei einen Schaden von etwa 3500 Euro.