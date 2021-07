Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der laut Polizei mutmaßlich mit einem Kastenwagen mit blauer Folierung unterwegs war, hat am Samstag zwischen 0.30 und 12.30 Uhr in der Lichtenbergstraße in Markdorf eine freistehende Klingelanlage angefahren. Dabei verursachte er einen Schaden von rund 1000 Euro. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.