Unbekannter belästigt Frau

Eine 31-jährige, geistig behinderte Frau ist am Sonntagnachmittag am Bahnhof in Markdorf von einem Unbekannten belästigt worden, teilt die Polizei mit. Der Mann gab der Frau laut ihrer eigenen Aussage zu verstehen, dass er ihre Brüste schön fände. Anschließend fasste der Mann an ihr Gesäß und streichelte über Rücken und Nacken.

Der unbekannte Mann soll etwa 50 Jahre alt sein und lange braune, zum Zopf gebundene, wuschelige Haare haben. Er hat eine dünne Figur und trug ein „gammeliges“ Hemd.

Personen, die Verdächtiges am Bahnhof beobachtet haben, denen der Mann aufgefallen ist oder die sonst Hinweise zu dessen Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markdorf, Telefon 07544 / 962 00, zu melden.