Unbekannte greifen Jugendlichen an

Mehrere unbekannte Jugendliche haben am Sonntag gegen 16 Uhr in der Eisenbahnstraße auf einen 15-Jährigen eingeschlagen und ihn leicht verletzt. Der Teenager hielt sich dem Polizeibericht zufolge zusammen mit Freunden am Bahnhof auf, als eine etwa zehnköpfige Gruppe auf ihn zu kam. Drei bis vier Täter schlugen und traten in der Folge auf das Opfer ein. Nach dem Angriff flüchteten die Unbekannten in Richtung Stadtmitte. Der 15-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Gruppe soll Angaben von Zeugen zufolge aus Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren bestehen, die mit Trainingshosen und Turnschuhen bekleidet waren.