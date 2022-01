Unbekannte beschädigen Fenster

Nachdem Unbekannte am Mittwoch vergangener Woche gegen 17.30 Uhr am Markdorfer Bildungszentrum in der Ensisheimer Straße randaliert haben, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Sachbeschädigung. Die Täter beschädigten laut Polizeibericht ein Kippfenster der Turnhalle und traten Mülleimer um. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07551 / 80 40 zu melden.