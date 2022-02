Unbekannte bedrohen Jogger

Zwei Jogger sind am Donnerstag gegen 19.30 Uhr auf einem Feldweg zwischen der Ahausener Straße und der Röthenbachstraße auf Höhe an einer Brücke, die über den Bermatinger Bach führt, vermutlich mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden. Laut Polizeibericht sollen drei Jugendliche im Alter von etwa 15 bis 18 Jahren unvermittelt die Waffe vorgehalten und zweimal abgefeuert haben. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Ahausener Straße. Nach einer Verfolgung verloren die beiden Jogger die Jugendlichen im Bereich des Wohngebiets oberhalb der Ahausener Straße aus den Augen.

Der Polizeiposten Markdorf bittet unter Telefon 07544 / 962 00 um Hinweise zu den drei Jugendlichen. Ob es sich schlussendlich tatsächlich um eine Schreckschusswaffe gehandelt hat, konnte aufgrund der vorherrschenden Dunkelheit bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Die beiden 40 und 30 Jahre alten Jogger blieben unverletzt.