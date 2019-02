Umweltgruppe will bei Kommunalwahl die meisten Stimmen holen

Die Umweltgruppe Markdorf geht wieder mit einer vollständigen Bewerberliste in alphabetischer Reihenfolge in die Kommunalwahl am 26. Mai. Von den bisherigen sieben Gemeinderäten treten Johanna Bischofberger, Susanne Deiters-Wälischmiller, Christiane Oßwald und Andreas Schley wieder an. Nicht auf der Wahlliste stehen die derzeitigen Gemeinderäte Roland Hepting, Claudia Gratwohl und Benno Sandkühler.

Die Umweltgruppe (UWG) werde sich weiterhin für eine nachhaltige Kommunalpolitik einsetzen, die sich am Gemeinwohl orientiert, erklärte Vorsitzender Joachim Mutschler bei der Nominierungsversammlung am Montag. Sie wolle weiterhin unbequem und eine Stimme für die Minderheiten, wie Jugendliche, Senioren und Flüchtlinge sein.

Durch beharrliche Arbeit in den vergangenen Jahren sei es gelungen, den Gemeinderat für die Reduzierung des Flächenverbrauchs zu sensibilisieren. Der Bereich Verkehr und Mobilität sei bisher ein wichtiges Thema gewesen und werde in den nächsten Jahren weitere Veränderung erfordern. Es sei eine Umkehr von der bisher aufs Auto fokussierten Mobilität notwendig. Ebenso sei ein bedarfsorientierter ÖPNV und der Ausbau des Radwegenetzes weitere Themen, kündigte Mutschler an. Ferner werde sich die UWG weiterhin für einen Energiewandel und eine Energiereduzierung einsetzen.

Einstimmig votierten die Mitglieder der UWG für eine Kandidatenliste in alphabetischer Reihenfolge. Bei den Bewerbern gebe es ein breites berufliches Spektrum, stellte Bernhard Oßwald fest, das gelte auch für das Alter, vom Schüler und Azubi, bis zum erfahrenen Gemeinderat. Er wagte die Prognose, dass die UWG bei der Kommunalwahl die meisten Stimmen erhalte. Auf die Zahl der Sitze im Gemeinderat wollte er sich nicht festlegen.

Für die Umweltgruppe kandidieren für den Markdorfer Gemeinderat: Reinhard Baumgärtner, Johanna Bischofberger, Peter Blezinger, Susanne Deiters-Wälischmiller, Brigitta Ehinger, Roswitha Elben-Zwirner, Bijan Farid, Lisa Gretscher, Joachim Mutschler, Christiane Oßwald, Luigi Patamisi, Fulco Rid, Miriam Rück, Uwe Schäfer, Andreas Schley, Aiko Schütz, Frieder Staerke und Ersatzkandidat Andreas Ruoff.

Für den Wohnbezirk Riedheim kandidieren: Jonas Alber, Diana Bartosz, Karl Honnen und Alexander Wehrle. Für den Wohnbezirk Ittendorf: Jörg Bailer, Bernhard Grafmüller und Christian Schmid.

Für den Ortschaftsrat Riedheim bewerben sich: Jonas Alber, Diana Bartosz, Jörg Büttner, Moritz Georgy, Roland Gioia, Sarah Kleck und Alexander Wehrle.

Für den Ortschaftsrat Ittendorf kandidieren: Philip Asprion, Jörg Bailer, Bernhard Grafmüller, Alexander Ritzer, Martin Roth, Christian Schmid und Kai Siebenhaller.