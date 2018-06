Umgebung lädt zur Entdeckungstour ein

Klein und ein wenig versteckt unter dem Blätterdach vieler Bäume liegt der Spielplatz in der Meglishalde an der Ecke Rossweg im Norden der Stadt. Wie einige weitere Kleinspielplätze im Markdorfer Norden bietet das Gelände keine riesige Auswahl an Spielgeräten – punktet aber mit seiner idyllischen Lage.

Die Rutsche liegt am Hang und nützt das natürliche Gefälle, die Sitzgelegenheit für die Eltern steht zentral und im Schatten und der Sandkasten ist mit einem Dach inklusive Laubfang ausgestattet. Wenn auch Klettermöglichkeiten fehlen, so lässt das Gehölz rundherum Raum für Phantasie.

Ein weiterer Pluspunkt: Der Spielplatz öffnet sich zu einer großen Wiese mit schmalem Spazierweg und lädt gerade die etwas älteren Testkinder zum Stromern ein. Luis, Hanna und Anastasia streifen sofort durch die mit Löwenzahn gespickte Wiese „Hier im Wohngebiet ist es ruhig und beschaulich“, sagt Testermutter Ann-Kathrin Hildebrand. „Da kann ich meine Kinder auch ein wenig auf Entdeckungstour gehen lassen.“

Wertung (nach Schulnoten): 3+

Altersgruppe: 2 bis 6 Jahre

Ausstattung: Rutsche, Schaukel, Sandkasten

Sicherheit: Räumlich eingegrenzt durch eine Hecke; zudem in ruhigem Wohngebiet gelegen

Sitzplätze: Im Schatten gelegene Tisch-Bank-Kombination

Fazit: Die ruhige Lage im Wohngebiet wertet den wenig aufregenden den Spielplatz Meglishalde auf. Abzug gibt es für die geringe Auswahl an Spielgeräten. Eine Kreativstation oder Klettermöglichkeiten könnten den Platz enorm aufwerten.