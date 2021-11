Überraschende Entdeckung in der Pfarrkirche St. Martin in Ittendorf

Einen ganz besonderen Schatz beherbergt die katholische Pfarrkirche St. Martin in Ittendorf. Haupt- und Seitenaltäre haben einen Scagliola-Unterbau von Dominikus Zimmermann, dem Erbauer der Kirche in Steinhausen, die auch als schönste Dorfkirche der Welt bezeichnet wird. Mit kriminalistischen Spürsinn, Zusammentragen von historischen Belegen und dem Vergleich, entdeckte die Kunst- und Kulturhistorikerin Helga Müller-Schnepper diesen „Schatz“, darüber wird sie am Dienstag, 9. November, um 20 Uhr im Bürgerhaus im Rahmen eines Vortrags mit Bildern berichten. Der Eintritt ist frei.

Bekannt ist der Stuckateur und Baumeister Dominikus Zimmermann als Erbauer der Wallfahrtskirchen „Wies“ in bayrischen Steingaden und im oberschwäbischen Steinhausen. Zudem bevorzugte er beim Bau von Altären die aufwendige und seltene „Scagliola“ Technik. Das ist eine Stuck-Einlegearbeit, dabei werden in einer Stuckplatte Intarsien ausgestochen und anschließend mit andersfarbigem Stuckmarmor geschlossen. Das Material wurde aus Gips, Öl, Leim und Farbe und Betriebsgeheimnissen erstellt. Die Herstellung eines solchen Kunstwerkes dauerte etwa drei Monate, hatte den Vorteil das sie in der Werkstatt des Handwerkers geschaffen werden konnte.

In Ittendorf sind der Haupt- und die beiden Seitenaltäre mit einem solchen Scagliola-Unterbau versehen, umgeben von feingliedrigen Ornamenten, bilden die Monogramme von Christus, Maria und Josef, jeweils den Mittelpunkt der Arbeit. Ebenso erhielt die Kanzel solche Stuckarbeiten. Zimmermann hat 1725 auch bei der Gestaltung von Schloss Maurach gearbeitet. Die Stuckarbeit an der Decke des Prälatensaals weist eine große Ähnlichkeit mit dem Marien-Monogramm in Ittendorf aus. Zudem gab es im Archiv der Pfarrei Ittendorf eine Handwerker-Rechnung über die Aufrichtung von Altären in der Kirche, allerdings gibt es bisher keinen schriftlichen Nachweis das Zimmermann hier gearbeitet hat, berichtete Helga Müller-Schnepper in einem Pressegespräch. Allerdings sei die Motivgleichheit von Maurach und Ittendorf, eindeutig. So sei ein Fünklein großer Kunst nach Ittendorf gefallen, erklärte sie lachend. Die Herstellung einer solchen Arbeit sei sehr komplex. Damit sei ein schönes Stück Barock auch in Ittendorf zu bewundern.