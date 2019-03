Turnverein Markdorf sucht händeringend Übungsleiter

Die Mitgliederzahl im Turnverein Markdorf (TVM) ist mit rund 1300 weiter auf hohem Niveau. Doch dies bringt auch Probleme mit sich, es werden dringend Übungsleiter gesucht und es gibt nicht genügend Hallenfläche. Die geplanten Turnhallen an der Jakob-Gretser-Schule werden diesen Mangel reduzieren, berichtete Vorsitzender Uwe Schäfer in der Hauptversammlung am Dienstag. Doch nach jetzigem Zeitplan werden sie erst in vier Jahren zur Verfügung stehen. In der Versammlung wurden vier Mitglieder für langjährige Treue zum TVM geehrt.

Bei den Planungen der beiden Hallen durften die Sportler mitwirken und ihre Anregungen einbringen, es sei eine angenehme Zusammenarbeit, stellte Schäfer zufrieden fest. Allerdings bedeute der Neubau, dass für etwa drei Jahre eine Übergangslösung gesucht werden muss. Der TVM hat drei Abteilungen, mit über 1 100 Mitgliedern ist Turnen die größte, Leichtathletik und Volleyball haben jeweils etwa 100 Mitglieder. Rund 60 Prozent der Mitglieder sind unter 20 Jahre alt. Mit 80 Übungsleitern werden jede Woche 120 Stunden sportliche Aktivität angeboten.

Beim Kinderturnen gibt es derzeit 20 Gruppen, trotzdem sind noch rund 200 Kinder auf der Warteliste, berichtete Katrin Willamowski. Es werden Übungsleiter gesucht, zudem fehle Hallenfläche um weitere Gruppenstunden anzubieten.

Im Bereich Leichtathletik trainieren drei Kinder- und Jugendgruppen, Höhepunkt im Jahr ist der Gehrenberglauf im Oktober, berichtete Michael Bauer. Hier wird auch gesucht, allerdings ein neuer Abteilungsleiter. Beim Volleyball trainieren drei Gruppen, zwei Damen und eine Mixed. Eine Damen-Mannschaft nimmt an den Ligaspielen teil. Markdorfer Turner treten in der Bezirksklasse und in der Oberliga an, derzeit gibt es genügend junge Nachwuchsturner, freute sich Michael Gantert, allerdings auch in diesem Bereich werden Übungsleiter gesucht.

Im Bereich Freizeitsport werden unterschiedliche sportliche Aktivitäten für Erwachsene angeboten, zusätzlich biete der TVM noch wöchentliche einige Kurse für Nichtmitglieder an, erklärte Agnes Schröder. Im Bereich Tanzen hat die Zahl der Aktiven etwas nachgelassen, derzeit trainieren drei Kinder- und eine Erwachsenen-Gruppe. Im Jahr gibt es etliche Auftritte, wie beim Stadtfest, während der Fasnet oder wie vor wenigen Tagen bei der IBO. Der TVM beteilige sich regelmäßig bei den Markdorfer Gesundheitswochen, berichtete Katja Eberle. Eine gute Resonanz gab es bei den drei Angeboten in diesem Frühjahr. Der TVM erfülle eine wichtige soziale Aufgabe, in dem er in den einzelnen Gruppen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Fluchterfahrung integriere, stellte Kurt Rogalla fest.

Abschließend wurde Melanie Kneissler für 25-jährige Zugehörigkeit zum TVM geehrt, seit 40 Jahren dabei sind Erika Bailer und Dorothea Elbe. Für 60 Jahre wurde Agnes Schröder geehrt, zudem ist sie seit 45 Jahren als Übungsleiterin im Verein aktiv.