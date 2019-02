Turnmannschaft des Schulverbunds Markdorf auf Platz eins

Vier Turnerinnen des Schulverbunds Markdorf sind beim Regierungspräsidiums-Finale des Bundeswettbewerbs der Schulen „Jugend trainiert für Olympia“ in Albstadt-Ebingen gestartet. Jana Zimmermann, Alina Senft, Melina Braccia und Sophia Jankowiak vom Schulverbund am Bildungszentrum Markdorf turnten im Wettkampf III/2. Hier wird an den Geräten Sprung, Reck, Balken und Boden (JG 2003 und jünger) geturnt.

Da die Mädchen überwiegend die anspruchsvollsten Übungen in ihrem Wettkampf turnten, konnten sie sich souverän mit zwei Punkten Vorsprung den ersten Platz sichern. Dieser erste Platz bedeutet die Qualifikation für das Landesfinale, das am 20./21. März in Ludwigsburg ausgetragen wird. Hier turnen die besten Turnerinnen Baden-Württembergs gegeneinander um die Qualifikation fürs Bundesfinale in Berlin.