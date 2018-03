Turner lassen dieses Jahr ruhiger angehen

Der Turnverein Markdorf (TVM) wächst kontinuierlich, inzwischen hat er 1325 Mitglieder, davon ist mehr als die Hälfte noch keine 20 Jahre alt, wie Vorsitzender Uwe Schäfer in der Hauptversammlung berichtete. Das bedeutet, die Übungsräume reichen nicht, dies gilt besonders für das Kinderturnen, dort gibt es eine Warteliste von rund 200 Kindern und auch Übungsleiter werden dringend gesucht.

Große Hoffnungen setzt der TVM auf die neue Sporthalle an der Jakob-Gretser-Schule, hier konnte der Verein als Nutzer Wünsche äußern. Allerdings gibt es einen Haken, während der Bauzeit fällt die Halle komplett aus, davon ist dann besonders das Kinderturnen betroffen.

Umfangreiches Angebot

Das vergangene Jahr war arbeitsreich für die Mitglieder des TVM, neben dem Sportbetrieb gab es noch etliche Veranstaltungen. So richtete der TVM das „Rendezvous der Besten“ in der BZM-Sporthalle aus, war mit einigen Angeboten bei den Gesundheitswochen dabei, eine Gruppe reiste zum Turnfest nach Berlin und der Gehrenberglauf startete zum 25. Mal. Dieses Jahr soll es etwas ruhiger werden, kündigte der Vorsitzende an, der TVM werde mit einer Gruppe beim Landesturnfest dabei sein, im Oktober gibt es den Gehrenberglauf und im November wird es eine große Repräsentation der Aktivitäten des Vereins beim „TVM Total“ geben.

Das umfangreiche Angebot von Fitness- und Gesundheitskursen für Jung bis Alt im Bereich Freizeitsport, stellte Karin Köchling vor. Über eine große Nachfrage beim Kinderturnen, berichtete Katrin Willamowski, für alle Altersgruppen gibt es Wartelisten, aufgrund von Raummangel und fehlender Betreuer. Beim Geräteturnen sind die Markdorfer in der Oberliga vertreten und nehmen an verschiedenen Wettkämpfen teil, erklärte Michael Gantert. Zudem erwarben vier Übungsleiter die C-Trainer-Lizenz. Bei den Leichtathletik-Gruppen seien noch Plätze frei, warb Michael Bauer für seine Abteilung. Anders sieht es da beim Volleyball aus, auch hier gibt es bei den Kindern eine Warteliste, mit zwei Mädchen- und einer Damenmannschaft nimmt der TVM an Liga-Spielen teil, berichtete Stephan Lutz. Im Bereich Tanzen gab es von Katja Eberle eine traurige Nachricht, nach zwölf Jahren hören die Mitglieder der Show-Tanzgruppe „Remixxx“ auf.

Intensiv hat sich der Vorstand in den vergangenen Monaten mit dem Thema Jugendschutz und der Umsetzung der gesetzlichen Auflagen dazu beschäftigt, berichtete Uwe Schäfer. Hierzu gibt es im Verein einen Ansprechpartner, zudem werden Trainer, Sportler und Eltern über das Thema informiert.

Mit einem Plus in der Kasse verabschiedete sich Schatzmeisterin Nicole Duschl, im Gegensatz zu den beiden Vorjahren, wo es ein Minus gab. Bei den Vorstandswahlen wurde Vorsitzender Uwe Schäfer einstimmig bestätigt, ebenso wie seine Stellvertreterin, Judith Bentele, neuer Schatzmeister ist Heribert Stützle, das Protokoll schreibt weiterhin Bärbel Jelitte.

Für 25-jährige Mitgliedschaft im TVM wurden geehrt: Rita Amann, Silja Beck, Maria Haller, Mark Jones, Elvira Kneissler, Roland Neubert, Jonas Rogalla, Margit Stützle und Helmut Westermann. Seit 40 Jahren dabei sind: Hannelore Bublies, Vera Nykiel und Irmgard Rist.