Turmhexen stehen in den Startlöchern

Wenn eine Stadt schon über ein geschichtsträchtiges Bauwerk namens Hexenturm verfügt, dann sollte sie auch die dazu passende Hexenzunft haben. Das dachten sich Christine Beck und Benjamin Moser und gründeten kurzerhand einen neuen Verein, die Narrenzunft Turmhexen Markdorf. Am Montagabend, also zu Beginn der Walpurgisnacht, stellten die Mitglieder sich, ihr Häs und die Maske am Gehrenberg vor.

Schon seit längerem hatte Christine Beck, stellvertretende Vorsitzende des neuen Vereins, den Wunsch, einen Narrenverein ins Leben zu rufen. Mit Benjamin Moser fand sie einen Mitstreiter und schnell war die Idee geboren, die Hexenzunft zu gründen. „In Markdorf haben wir einen geschichtsträchtigen Turm, aber im Gegensatz zu anderen Zünften keine Hexen dazu“, erklärte Benjamin Moser die Hintergründe der Vereinsgründung. Inzwischen hat der Verein 17 Mitglieder. Mit den anderen Narrenzünften wolle man zusammenarbeiten und ihnen keine Konkurrenz machen, erklärte Beck. Ihm ist wichtig, das gute Miteinander zu pflegen. Vielleicht gebe es künftig einige gemeinsame Termine. Inzwischen habe der Verein auch die Information erhalten, dass es in Markdorf bereits seit einigen Jahren eine private Hexengruppe gebe.

Im Tode wieder vereint

Zur neuen Zunft hat Christine Beck auch eine Sage erdacht, gereimt und aufgeschrieben. Demnach wurde um das Jahr 1618 einer schönen, jungen, rothaarigen Frau, namens Magdalena zu Markdorf der Hexenprozess gemacht. Sie wurde beschuldigt, ihren Gemahl Jakob mit Hilfe von Heiltränken und Hexerei von einer schweren Krankheit geheilt zu haben. Das Böse daran: Der eigene Gemahl bezichtigte sie der Hexerei, nachdem er genesen war. Im Prozess wurde sie schuldig gesprochen und neben dem Hexenturm wartete der Scheiterhaufen auf sie. Während der ganzen Zeit hatte sie nichts gesagt, erst jetzt sagte sie, das es nicht ihre Medizin war, die Jakob geheilt habe, sondern seine eigene. Einige Tage später wurde auch Jakob der Hexerei angeklagt und hingerichtet, so waren beide im Tode wieder vereint.

Die interessierten Gäste brauchten bei der Präsentation am Montagabend etwas Geduld, bis es schließlich soweit war und die Hexen ihr Häs und sich zeigten. Die Turmhexen tragen eine typische Maske mit roter Haube. Das Gewand ist grau wie der Turm, darüber eine rot-gelbe Schürze, entsprechend den Farben der Stadt Markdorf. Unter der Hexenhose blitzen gelbe Strümpfe hervor. Und weil die Strohschuhe noch fehlen, müssen vorerst die Sportschuhe herhalten. Auch der Hexenbesen ist noch nicht gebunden. Die Holzmasken hat Jogi Weiss aus Oberhofen bei Ravensburg geschnitzt. Jede Maske ist im Mund- und Nasenbereich individuell gestaltet.

Zukünftig soll es in der Walpurgisnacht die Hexentaufe geben, kündigte Christine Beck an. Auch die Sommer-Sonnenwende will die neue Zunft zukünftig feiern.