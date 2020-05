Trunkenheitsfahrer bekommt Anzeige

Ein 54-jähriger Autofahrer ist am Montag gegen 1.30 Uhr in der Zeppelinstraße in Markdorf in eine Verkehrskontrolle geraten. Nachdem die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Aufgrund des Ergebnisses von 0,6 Promille erwartet den Betroffenen nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.