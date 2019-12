Trio gibt festliches Neujahrskonzert in Pfarrkirche St. Nikolaus

Die in Süddeutschland und weit darüber hinaus bekannten Trompeter Hermann Ulmschneider und Tobias Zinser geben zusammen mit dem Obermarchtaler Münsterorganisten Gregor Simon in Markdorf zu Neujahr am Mittwoch, 1. Januar, ein Konzert mit festlicher und brillanter Musik barocker Meister. Das Konzert in der Pfarrkirche St. Nikolaus beginnt um 17 Uhr.

Zu hören sind, wie der Förderverein Kirchenmusik mitteilt, Concerti von Antonio Vivaldi und Jean Baptiste Loeillet, eine „Suite of Trumpet Voluntaries“ von Maurice Greene und als krönenden Abschluss die berühmte „Wassermusik“ von G. F. Händel. Dazwischen spielt Gregor Simon zwei eigene Werke auf der Göckel-Orgel. „All’italiana“ ist eine Folge melancholischer bis munterer Variationen über eine altitalienisch anmutende Harmoniefolge und Bolero Nr. 1, „The Passionate“, greift die Idee des berühmten „Steigerungsboleros“ von Maurice Ravel auf und wurde 2019 im Rottenburger Dom uraufgeführt. Zudem wird Gregor Simon über ein von den Konzertbesuchern gegebenes Lied aus dem Gotteslob spontan auf der Orgel improvisieren.

Hermann Ulmschneider, Diplom-Musiklehrer, unterrichtet an den Musikschulen Lindau und Bad Wurzach. Zudem ist er Solist verschiedener Blechbläserensembles, der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben, der Stiftsbläser Lindau und der Akademischen Schlossbläser Bad Wurzach.

Tobias Zinser, ebenfalls Diplom-Musiklehrer, war Gasttrompeter renommierter Orchester wie des Radio-Sinfonie-Orchesters Moskau oder der North-West-University of Chicago. Er ist stellvertretender Leiter der Jugendmusikschule Württemberg-Allgäu, Dirigent des Kreisjugendmusikblasorchesters Biberach sowie der Stadtkapelle Wangen, die 2013 zum besten Blasorchester Deutschlands gewählt wurde.

Gregor Simon studierte Kirchenmusik und war zunächst Dekanatskantor in Stuttgart, dann in Oberschwaben. Heute ist er freiberuflicher Organist, Chorleiter und Komponist. Im Auftrag der Diözese Rottenburg-Stuttgart betreut er als Kustos die historische Holzhey-Orgel im Münster Obermarchtal. Er leitet verschiedene Chöre und gibt Orgelkonzerte im In- und Ausland. Mehrere seiner Kompositionen wurden bereits ausgezeichnet.