Trassen-Info-Pfad zur Südumfahrung ist online

Innerhalb weniger Tage wurden mehrere Info-Schilder am Trassen-Info-Pfad des Aktionsbündnis Stop Südumfahrung wiederholt herausgerissen und gewaltsam zerstört. Weil mit erneuten Zerstörungen zu rechnen ist, verzichtet das Aktionsbündnis auf eine nochmalige Reparatur der Schilder, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Informationen zu den zahlreichen negativen Auswirkungen der Südumfahrung können auch online abgerufen werden unter: www-stopp-suedumfahrung.com.

Für Kurzentschlossene bietet der BUND am Samstag, 13. November, ab 14:30 Uhr nochmals eine geführte Radtour an, bei der der Verlauf der Trasse und die Eingriffe in die Landschaft anschaulich gezeigt und vor Ort erläutert werden. Treffpunkt ist beim Parkplatz am SCM-Sportplatz.