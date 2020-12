Trassen-Info-Pfad zur Südumfahrung eröffnet

Im Naherholungsgebiet im Süden von Markdorf ist vor wenigen Tagen ein Info-Pfad zur geplanten Südumfahrung Markdorf eingerichtet worden. An 16 Stationen mit Infotafeln werden verschiedene Aspekte zu der Umgehungsstraße mit Lageplänen, Fakten und Argumenten dargestellt. An einigen markanten Stellen veranschaulichen Pfähle den geplanten Verlauf der Trasse. Dies teilt das Aktionsbündnis mit, welches die Aktion eigenen Angaben nach ins Leben gerufen hat, um auf die Nachteile der Umgehungsstraße aufmerksam zu machen.

Inhaltlich geht es laut Mitteilung um die vielfältigen Konflikte mit Landwirtschaft, Naherholung und Natur, aber auch um die erheblich gestiegenen Kosten und die zurückgeschraubten Entlastungsprognosen dieser Umgehungsstraße. Dargestellt wird auch der Zusammenhang mit anderen Straßenprojekten in der Region, die ungeklärte Anbindung im Osten und Westen sowie mögliche alternative Schritte. Zudem werden Nachteile für die Teil- und Nachbargemeinden aufgezeigt.

Die Startpunkte des Info-Pfads befinden sich an der kleinen Straße vom Sportplatz Richtung Segelflughalle und an der Heggelinstraße Richtung Stüblehof am Ortsausgang wie auch beim Wegkreuz. Ein weiterer Startpunkt wurde in Lipbach in der Nähe der Bahnunterführung installiert. Übersichtskarten mit dem Verlauf des Info-Pfads sind dort aufgestellt und können auch als Faltblatt mitgenommen werden. Der circa fünf Kilometer lange Rundweg über Lipbach und den Stüblehof lässt sich in beiden Richtungen zu Fuß oder per Fahrrad zurücklegen.

Der Trassen-Info-Pfad ist eine Aktion des „Aktionsbündnis Stop Südumfahrung“, in dem BUND, Bündnis 90/Die Grünen, Umweltgruppe, Landwirte, Interessengemeinschaft Verkehrsneuplanung Ittendorf, ProKluftern und Verkehrsclub Deutschland zusammenarbeiten.

Wegen der Corona-Situation sind Informationsveranstaltungen wie Trassenführungen derzeit nicht möglich. Daher hat das Aktionsbündnis die Idee eines Info-Pfads entwickelt, wo sich Familien und Einzelpersonen beim Spazierengehen ohne Gedränge über das Straßenprojekt informieren können. Die Entscheidung, ob der Bodenseekreis als Baulastträger mit dem Bau der Südumfahrung beginnt oder nicht, wird voraussichtlich im nächsten Jahr getroffen.

Anmerkung der Redaktion: Es gibt auch eine Initiative pro Südumfahrung, die derzeit ebenfalls für ihre Position wirbt.