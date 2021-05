Traktorendemo für Südumfahrung

Mit einer Traktorendemo in Markdorf will die Interessengemeinschaft pro Südumfahrung am Donnerstag, 13. Mai, von 16 bis 18 Uhr den Verkehr auf der Markdorfer Ortsdurchfahrt lahmlegen oder zumindest behindern. Dies kündigt die Interessengemeinschaft (IG) in einer Pressemitteilung an.

Sie wolle damit gegen „die Verhinderungspolitik“ protestieren, die das genehmigte Vorhaben verzögere und verteuere. Seit dem Bürgerentscheid 2003 für den Bau der Südumfahrung in Markdorf kämpfe die Umweltgruppe Markdorf und die SPD gegen das Projekt an und hätten jetzt erneut eine entsprechende Resolution im Kreistag eingereicht, heißt es weiter. Am 18. Mai solle darüber entschieden werden. Ziel der Südumfahrungsgegner sei es, den Bau doch noch zu verhindern, schreibt die Interessengemeinschaft.

Unterstützung dabei bekomme die IG auch von den Freien Wählern Markdorf sowie der FDP Markdorf. Mit der genehmigten Oldtimertraktoren-Demo solle das alltägliche Verkehrschaos simuliert werden.