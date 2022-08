Trachtengruppe Markdorf erhält Spende der Netze BW

Die Aktion „Mail statt Brief“ der Netze BW hat einen unverhofften Betrag in Höhe von 1517,36 Euro in die Vereinskasse der Trachtengruppe Markdorf gespült. Mit dieser Aktion verfolgt die Netze BW das Ziel, die Kunden nicht mehr per Brief, sondern per E-Mail zu informieren, dass der Stand ihres Stromzählers wieder abgelesen werden muss. Die dadurch eingesparten Kosten gibt die Netze BW laut Mitteilung in Form einer Spende an gemeinnützige Organisationen vor Ort weiter. Wie jetzt an die Trachtengruppe Markdorf, der von der Netze BW einen Scheck über den eingesparten Betrag erhalten hat (Foto: Gemeinde Markdorf). Außerdem wird so Papier eingespart und der Ausstoß von CO2 reduziert.