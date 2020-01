Trübe Sicht beim 29. Läufertreffen am Gehrenberg

Vom Winter keine Spur und eher bescheidene Sichtverhälnisse, die auch in höheren Lagen nicht besser wurden: Das fanden die rund 90 Teilnehmer beim traditionellen Dreikönigstreffen am Gehrenberg vor. Wie immer ließen sich die Laufsportfans, die Organisator Herbert Eberhardt eingeladen hatte, davon nicht beeindrucken und starteten sportlich ins neue Jahr. Beim anschließenden gemütlichen Hock waren sich alle einig: Bei der 30. Auflage, die am 6. Januar 2021 ansteht, knacken wir die 100. Foto: Günter Kram