Touristiker holen sich Tipps in Markdorf

Hoher Besuch beim Wirthshof in Markdorf: Geschäftsführerin Maria Wirth, stellvertretender Bürgermeister Thomas Braun, Daniela Pahl-Humbert von der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH, Barbara Reichart, Leiterin der Tourist-Info Markdorf, und ihre Nachfolgerin Sabine Bader haben am Donnerstagnachmittag rund 50 kroatische Campingplatzbesitzer begrüßt. Zudem waren Romeo Draghicchio, Direktor der kroatischen Zentrale für Tourismus in München, und Oliver Lulic, vom Campingverband Kroatien und Organisator des Besuches, anwesend.

„Per E-Mail habe ich eine Anfrage für einen Besuch des Campingplatzes Wirthshof erhalten“, erklärt Maria Wirth, wie das Treffen zustande kam. Spontan habe sie dann zugesagt, schließlich sei man ja Kollegen.

Nach der Begrüßung der kroatischen Delegation vor dem Hotel, erklärten Romeo Draghicchio und Oliver Lulic beim anschließenden Kaffee und Kuchenempfang Sinn und Zweck des Treffens.

„ Meine Landsleute sind hier um sich die internationale Konkurrenz anzusehen und auch um einen Erfahrungsaustausch anzuregen“, erklärt Romeo Draghicchio. Die rund 50 Teilnehmer sind als Repräsentanten eines Großteils der kroatischen Campingplatzbetreiber vor Ort. An den Wirthshof lockte sie vor allem dessen Auszeichnung als ADAC Superplatz.

„Alljährlich veranstalten wir Touren zu den besten Campingplätzen in Europa“, sagt Oliver Lulic, der Organisator des Treffens, „Dieses Mal waren wir in Deutschland und Österreich.“ Die letzten Jahre besuchten sie Campingplätze in Italien, Spanien, Frankreich und Holland.

Wie wichtig Deutschland für die kroatische Tourismusbranche ist, kann man an den beindruckenden Zahlen erahnen. Jährlich reisen etwa 1,7 Millionen deutsche Urlauber nach Kroatien. Etwa 500000 übernachten in den Campingplätzen entlang der kroatischen Küste. „Die Urlauber kommen vor allem aus Bayern und Baden-Württemberg“, weiß der Leiter der kroatischen Tourismuszentrale in München.

Nach der offiziellen Begrüßung und dem Kuchenempfang führten Maria Wirth und ihr Sohn Claudius durch die Saunalandschaft des Hotels und den Wirthshofladen, in dem sich die Camper für den täglichen Bedarf eindecken können. Besonders interessiert waren die kroatischen Campingplatzbesitzer an den zahlreichen Nebenangeboten.

Sei es die Sporthalle, der Kinderspielplatz oder die zahlreichen Animationsangebote. Alles wurde fotografiert und begutachtet. Der Fünf-Sterne-Campingplatz war dann der Abschluss der Rundtour über das große Areal.