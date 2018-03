Tierhaltungsverbot: Landwirt sucht Öffentlichkeit

Hubert Mayer sucht die Öffentlichkeit. Der Markdorfer Landwirt aus Allerheiligen ist am Dienstag vom Amtsgericht in Überlingen wegen Verfehlungen bei der Tierhaltung zu einer Bewährungsstrafe von fünf Monaten verurteilt worden. Zudem darf er, wenn das Urteil Rechtskraft erlangt, fünf Jahre lang keine Tiere halten (die SZ berichtete).

Dagegen wird er bis zum Fristende am kommenden Dienstag Berufung einlegen. Zudem möchte er die Bevölkerung dazu einladen, seinen Betrieb und seine Tiere in Augenschein zu nehmen.

Die Vorwürfe des Veterinäramts, die jetzt vom Gericht abgeurteilt worden sind, lesen sich gravierend: durchnässtes Stroh, verwahrloste Tiere, Gülleberge und im Winter in den Stallungen zu wenig sauberes Stroh und Nässe. Staatsanwaltschaft und Richter waren sich einig: So sieht keine artgerechte Tierhaltung aus. Für Mayer sind das hingegen keine Dauerzustände, sondern wenn überhaupt nur Momentaufnahmen. Daher hat er einen Veterinär aus Fronreute beauftragt, seinen Betrieb einer neutralen Beobachtung zu unterziehen.

Gutachten zeigt positives Bild

„Bei der Besichtigung wies der Tierbestand einen guten Haltungs-, Pflege- und Ernährungszustand auf. Es waren weder auffallende Verschmutzungen noch Liegestellen oder Klauenschäden zu beobachten“, heißt es in einem Gutachten vom 12. Juli, das der Schwäbischen Zeitung vorliegt. Und weiter: „Hervorzuheben ist, dass die Haltungsform den Rindern sehr entgegenkommt, was sich im ausgeglichenen Wesen der Tiere zeigt.“ Die Tiere würden laut Mayer so lange wie möglich auf der Weide gehalten – auch bei milden Temperaturen im Winter seien sie nicht im Stall.

Für Robert Schwarz, Pressesprecher beim Landratsamt Bodenseekreis, ist die Sache hingegen klar: „Die Verstöße liegen in der Vergangenheit. Sie sind nun durch das Gerichtsurteil bestätigt worden.“ Diese würden durch punktuelle Termine nicht weggemacht werden können. So sei der Hof in den vergangenen Jahren regelmäßig kontrolliert worden, Sommer wie Winters, angekündigt wie unangekündigt.

Hier sieht Mayer hingegen ein weiteres Problem: „Das Veterinäramt ist unter Druck gesetzt worden, zu dem Ergebnis zu kommen, dass der Bauer unfähig ist, dass die Stallungen ungemistet sind und die Tiere leiden“, ist er sich sicher. Von wem, das kann er hingegen nicht beurteilen. Auch hier hält Schwarz dagegen. „Wer soll Druck ausüben? Es gibt klare gesetzliche Vorgaben und die gilt es, einzuhalten.“ Für den Pressesprecher ist das eine reine Schutzbehauptung des Landwirts.

„Kommt und guckt, bildet Euch ein eigens Urteil“, lädt Mayer tierliebe Markdorfer nun ein, sich auf den Weg zu machen, seinen Betrieb zu besichtigen. Er möchte seine Arbeit mit den Tieren fortsetzen, schließlich erwirtschaftet er seinen Lebensunterhalt aus der Milchwirtschaft. Zudem habe er es in den vergangenen Jahren geschafft, dass die Kalbsterblichkeit fast bei Null sei.

„Ich habe in den vergangenen Jahren viel Arbeit und Mühe in den Betrieb gesteckt. Ich fühle mich ungerecht behandelt“, sagt er. Durch ein Tierhaltungsverbot sei seine existentielle Grundlage gefährdet. „Es hat viele Gespräche und viele Bußgelder gegeben“, sagt hingegen Schwarz, der davon spricht, dass die Verstöße massiv gewesen seien.