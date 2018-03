Tiefe Einblicke und viel Funk-Rock

Im Theaterstadel Markdorf ist am Freitag, 23. Februar, Frank Lüdecke mit seinem neuen Programm „Über die Verhältnisse“, und am Samstag, 24. Februar, die Band Powerflowers zu Gast. Für beide Veranstaltungen gibt es noch Karten.

Könnten sich noch mehr Menschen in Deutschland ehrenamtlich engagieren, wenn es bezahlt würde? Bedeutet Chancengleichheit, dass der Langsamste die Reisegeschwindigkeit aller bestimmt? Und was ist heute politischer: Wählen gehen, oder Äpfel aus der Region kaufen? Diese und weitere Fragen stellt Frank Lüdecke in seinem neuen Programm „Über die Verhältnisse“ und wirft einen vergnüglichen Blick in die Seele zivilisationsgestresster Mitteleuropäer, heißt es in einer Ankündigung. Beginn ist gegen 20.30 Uhr, Einlass bereits um 19 Uhr.

Nach dem Motto „We rock – You party“ heizen am Samstag, 24. Februar, die Powerflowers im Theaterstadel ein. Ab circa 20.30 Uhr, Einlass bereist um 19 Uhr, kommen eigene Arrangements von Rock-, Funk- und Soulcovers aus der guten alten Zeit der 70er bis 90er zurück auf die Bühne, heißt es in einer Ankündigung. Der energiegeladene Sound der sieben Musiker geht ins Ohr und von da aus direkt in die Beine. Die Rhythmusgruppe, in doppelter Besetzung am Schlagwerk, mit Reinhold Hug, Robert Stirner und Jan Hunaeus, rockt ein groovige Fundament. Mit ihren E-Gitarren heizen Holger Greiner und Mike Stöcker durch die Klassiker der Musikgeschichte. Frontmann Ingo Jaeger ergänzt die Band mit energetischem Gesang und wird melodisch perfekt von der rauchigen Stimme von Sängerin Ilona Obermüller abgerundet.