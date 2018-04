Therapeutisches Reiten steht vor dem Aus

Benny, Arina und Hanno haben bis heute vielen Menschen geholfen – jetzt benötigt der Verein therapeutisches Reiten selbst Hilfe. Der Verein bietet in Hepach beim Reitstall Köhl Hippotherapie und heilpädagogisches Reiten an und ihre Klienten kommen aus dem gesamten Bodenseeraum.

Heute ist er eine vom „Deutschen Kuratorium für Therapeutisches Reiten“ in den Bereichen Hippotherapie und Heilpädagogische Förderung mit Pferden“ anerkannte Therapieeinrichtung. Die Nachfrage an Therapieplätzen ist groß, doch Therapeutenmangel und der Unterhalt der Pferde hat den Verein, der sich hauptsächlich über Spendengelder finanziert, in eine finanzielle Schieflage gebracht.

Benny ist nach 22 Jahren als Therapiepferd in den Ruhestand gegangen. Nicht nur, dass er das mit seinen 28 Jahren verdient hat, er ist zudem chronisch Herzkrank und benötigt Medizin. Für ihn hat der Verein jetzt Arina gekauft. Als neues Therapiepferd begleitet sie, ebenso wie das rheinische Kaltblut Hanno, Patienten die einen Schlaganfall erlitten haben, Spastiken aufwiesen oder Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung leben. Hinzu kommt die Araberstute Kirah, die ihre Besitzerin Tina Frick, für einige Therapiestunden zur Verfügung stellt, um den Verein zu unterstützen.

Rumpfkoordination wird gefördert

Die Hippotherapie ist eine Form der Krankengymnastik zu Pferd. Während der Patient zu Pferd sitzt und im Schritt durch die Reithalle geführt wird, korrigiert die begleitende Physiotherapeutin Sitz und Haltung des Patienten. Der Schritt des Pferdes erfordert vom Reiter ständiges Ausgleichen, hierbei wird nicht nur der Gleichgewichtssinn ununterbrochen gefordert, sondern auch die gesamte Körpermuskulatur. „Es fördert die gesamte Rumpfkoordination“, sagt Anika Schneider, erste Vorsitzende des Vereins. „Wir haben viele Patienten mit neurologischen Problemen“, das schließe unter anderem Menschen mit multipler Sklerose, Schlaganfallspatienten oder auch Patienten nach einer Hirnblutung mit ein, benennt sie als Beispiele.

Als gelernte Physiotherapeutin könne man eine Ausbildung zum Hippotherapeuten machen. Das gilt auch für Erzieher oder andere soziale Berufe, die dann heilpädagogisches Reiten anbieten können. Diese finden in Kleingruppen statt und hier spielt neben dem Reiten auch die Pflege des Pferdes eine Rolle. Verantwortung werde hier spielerisch geschult. Zudem haben die Reiter zu Pferd oft taktile Aufgaben zu erledigen, wie beispielsweise farbige Reifen auf Stäbe zu stecken.

Doch die Zusatzausbildung ist teuer. Gut 6000 Euro kostet die zweijährige Weiterbildung, die von den Therapeuten selbst getragen werden. „Unsere Therapeuten erhalten zwar eine Aufwandsentschädigung für die Therapiestunden, aber die zusätzlichen Aufgaben, wie die Pflege und Gymnastizierung der Pferde ist ehrenamtlich“, so Schneider. Es sind nicht einmalige Anschaffungskosten, wie jetzt im Fall eines weiteren Therapiepferdes, sondern die laufenden Kosten, die dem Verein zusetzen. Stallmiete, Futter- und Tierarztkosten schlagen hier besonders zu Buche.

Hinzukomme, dass Therapieeinheiten gekürzt werden müssen, „da wir zu wenig ausgebildete Therapeuten haben“, erklärt Schneider. Weniger Therapiestunden bedeutet gleichzeitig weniger Geld in die Kasse des Vereins, dabei sei die Nachfrage groß. „Wir finanzieren uns hauptsächlich über Spenden“, die jetzt dringend benötigt würden, um weiterhin therapeutisches Reiten anbieten zu können.

Der Unterhalt von drei Pferden sei trotz des großen ehrenamtlichen Engagements des gesamten Teams so nicht mehr zu stemmen und der Fortbestand des Vereins in Gefahr, der im kommenden Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert.