Theaterstadel: Eine Institution darf bleiben

Auszug aus dem neuen Programm:

Maxi Schafroth hat es diesmal gleich zweimal ins aktuelle Programmheft des Theaterstadels geschafft. Er steht am Freitag, 22. November, und am Freitag, 31. Januar, mit seinem Programm „Faszination Bayern“ auf der Bühne. Martin Frank zeigt am Samstag, 23. November, mit „Es kommt wie’s kommt“ Autobiografisches mit kritischem Blick auf die derzeitige Gesellschaft. Django Asül schaut am Mittwoch, 27. November, in den „Rückspiegel 2019“ und gibt einen satirischen Jahresrückblick, genauso wie Holger Paetz, der am Samstag, 4. Januar, „So schön war’s selten“ zeigt. Stephan Bauer gibt am Freitag, 6. Dezember, mit „Weihnachten fällt aus! Josef gesteht alles!“ eine gnadenlos komische Antwort auf die apokalyptischen Seiten des Weihnachtsfests. Weihnachtlich heißt es bei La Signora am Freitag, 13. Dezember: „Wünsch dir was“. Sie verspricht die schrägste Weihnachtsshow seit der Vertreibung aus dem Paradies. Musikalische Stammgäste sind Soul Kitchen, die am Freitag und Samstag, 24. und 25. Januar, im Stadel auftreten. Die Kapelle Fröschl spielt am Samstag, 14. Dezember, ihre Spelunken-Weltmusik, wie es in der Ankündigung heißt. Im Kino steht am 31. Oktober, 1., 2., 3., 5. und 6. November „Systemsprenger“ auf dem Programm. Es folgt „Deutschstunde“ am 7., 8., 10., 12. und 13. November. „Der Glanz der Unsichtbaren“ wird am 14., 15., 17., 19. und 20. November gezeigt.