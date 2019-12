Theatergruppe des Bodensee-Medley-Chors präsentiert „Hof voller Narren“

Jetzt wird es langsam ernst: Fleißig proben die Mitglieder der Theatergruppe des Bodensee-Medley-Chors für die drei Aufführungen im neuen Jahr. Am Freitag, 3. Januar, wird in der Mehrzweckhalle Leimbach das Theaterstück „Ein Hof voller Narren“ von Winnie Abel Premiere haben, weitere Aufführungen am folgenden Samstag und Sonntag, 4. und 5. Januar.

In dem Lustspiel in drei Akten dreht sich alles um den Jungbauern Jonathan, der ein Problem hat: Er muss möglichst schnell heiraten, sonst geht der elterliche Hof an die zynische Schwester verloren. Doch sein etwas schräger Partner Detlef ist sicherlich nicht das, was sich die gestrenge Mutter als Schwiegertochter wünscht.

Rettung kommt in Gestalt der polnischen Pflegekraft seines Opas, mit ihr will er eine Scheinehe eingehen. Doch auf dem Weg zum Standesamt gibt es einige Zwischenfälle, so muss sich Detlef in Frauenkleider schmeißen, um die polnische Schwiegermutter zu mimen, dann wird die frisch Angetraute in flagranti erwischt und als ob das nicht schon alles reicht, taucht auch noch die echte Mutter aus Polen auf. Eines ist klar, dies alles ist mit zahlreichen skurrilen Szenen und Situationen verbunden und garantiert auf jeden Fall gute, lustige Unterhaltung für die Theaterbesucher. Die Theatergruppe des Bodensee-Medley-Chors entstand vor über 90 Jahren aus dem Männerchor „Liederkranz“ Hepbach und gehört damit zu den ältesten Theatergruppen in der Region.

Der Großteil der Mitwirkenden gehört seit etlichen Jahren dazu. Zu den erfahrensten Darstellern zählen mit mehr als 30 Jahren Andreas Krug und Andreas Lang. Letzterer hat vor vier Jahren auch die Theaterleitung übernommen. Den Verantwortlichen gelingt es jedes Jahr, neue Mitspieler zu gewinnen, sodass alle Generationen vertreten sind. In diesem Jahr stehen Alexia König und Morris Jandt zum ersten Mal auf der Bühne. Die Regie haben Sacha Bochenek und Andreas Lang übernommen, die mit dieser Aufgabe viel Erfahrung haben.