Theater „kreuz & quer“ steht auf eigenen Beinen

Das Theater „kreuz & quer“ hat sich selbständig gemacht. War die Gruppe bisher eine Abteilung der Musikschule Raumschaft Markdorf, hat sie am Mittwoch einen eigenen, eingetragenen Verein gegründet. Zur ersten Vorsitzenden wurde Birgit Zimmermann gewählt. Bereits im April wird es drei Aufführungen des Theaterstücks „Jetzt aber schnell“ in der Markdorfer Stadthalle geben. Im Sommer soll es auch wieder die Aufführung von Stadtszenen geben, kündigte der künstlerische Leiter Harald Eilers an.

Seit zehn Jahren gibt es das Theater „kreuz & quer“ in Markdorf. Es gibt regelmäßige jährliche Aufführungen in der Stadthalle, die Altstadtrundgänge ziehen alle zwei Jahre zahlreiche Zuschauer an, ebenso wird alle zwei Jahre ein Theaterstück für und mit Kindern zum Stadtfest aufgeführt. Der Tod der Hauptorganisatorin, Erika Ziegler, machte eine Neuaufstellung notwendig, erklärte Birgit Zimmermann. Dabei sei auch der Entschluss gefasst worden, sich von der Musikschule zu trennen. Es sei kein Bruch im Bösen gewesen, man werde auch weiterhin zusammenarbeiten. Der eigene Verein biete Vorteile, wie die organisatorische Unabhängigkeit, die finanzielle Eigenständigkeit und die eigene Homepage.

In der Versammlung wurde einstimmig die Gründung des gemeinnützigen Vereins „Theater kreuz & quer Markdorf“ beschlossen, ebenso die Satzung. Demnach wird der Verein Kunst und Kultur in Markdorf fördern, dies durch die Erarbeitung und Aufführung kleinerer und größerer Theaterstücke. Genauso einmütig erfolgten die Vorstandswahlen, zur Vorsitzenden wurde Birgit Zimmermann gewählt, ihre Stellvertreter sind Tatjana Strohmaier und Verena Männer, künstlerischer Leiter ist Harald Eilers, die Finanzen betreut Sabine Haller, das Protokoll schreibt Gaby Leon, sie ist auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Die Proben für das neue Stück „Jetzt aber schnell“ laufen bereits, berichtete Eilers. Dabei kommen Manager zu einem Seminar zusammen, plötzlich fällt Strom und Handynetz aus, dies führt zu vielen schwierigen Situationen. Die Aufführung von Stadtszenen soll im Sommer fortgeführt werden und zu Weihnachten gibt es das Stück „Du spinnst wohl“ für Kinder. Dringend werden Helfer für die Arbeiten hinter den Kulissen gesucht.