TechniData IT-Gruppe spendet 2500 Euro für die Roboter AG

Roboter bauen, programmieren und weiterentwickeln, die in nationalen und internationalen Fußballwettbewerben gegeneinander antreten – das ist die Leidenschaft der Roboter AG im Gymnasium am Bildungszentrum Markdorf. Heute kamen die Schülerinnen und Schüler und sowie Christian Heinzel, Leiter der AG, aus einem freudigen Anlass in der Schule zusammen: Überreicht wurde ihnen ein symbolischer Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro von Jörg von Scheidt, Finanzvorstand der TechniData IT AG und Uwe Spitzig, Senior Account Manager von TechniData IT-Service.

„Die Nachwuchsförderung in den MINT-Bereichen liegt uns sehr am Herzen, sie ist Teil unserer Unternehmenskultur. Es ist beeindruckend, wie die Jugendlichen hier auf hohem Niveau ihr Wissen rund um IT und Robotik in der Praxis anwenden und sich damit tolle Perspektiven in wichtigen Zukunftsbranchen erschließen“, sagt Jörg von Scheidt.

„Mein Sohn engagiert sich begeistert in der Roboter AG und hat sich mit seiner Mannschaft für die Europa- und Weltmeisterschaft qualifiziert. Da die AG auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist und es zur Kultur von TechniData gehört, Spendenanregungen der Mitarbeitenden aufzugreifen, habe ich unserem Vorstand von dem Projekt berichtet. Und so haben die Dinge ihren Lauf genommen,“ freut sich Uwe Spitzig.

Seit 2007 gibt es am Gymnasium des Bildungszentrums in Markdorf eine Arbeitsgemeinschaft zum Thema Robotik (Roboter AG), in der sich Lehrer und Ehrenamtliche erfolgreich um die Förderung von MINT-Kompetenzen bemühen.Neunmal konnte bereits mindestens ein Team aus der AG an der jährlichen Weltmeisterschaft im RoboCup teilnehmen. 2016, 2017 und 2019 wurde sogar jeweils ein Team der AG Weltmeister.