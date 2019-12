Tauben bekommen ein neues Zuhause

Bereits vor einigen Monaten hat der Gemeinderat die Errichtung eines Taubenhauses beschlossen, um der Taubenplage in der Stadt Herr zu werden. Am Mittwoch sind die ersten zwölf Locktauben nun ins neue Zuhause eingezogen. Eigentlich sollte es im Dach des Parkhauses Poststraße entstehen. Da dort in den nächsten Jahren allerdings umfangreiche Sanierungsarbeiten anstehen, wurde das Haus nun unterhalb des Rathauses, in Schürer’s Garten, aufgebaut.

Vielen Bürgern sind die Hinterlassenschaften der Tauben in der Stadt ein Ärgernis. Bis vor wenigen Jahren bezog sich dies besonders auf den Bereich der vorderen Hauptstraße. Ein betroffener Hauseigentümer hat mit erheblichem finanziellen Aufwand dafür gesorgt, dass Dachkante und Fenstersims von Tauben nicht mehr angeflogen werden können. Doch die Tauben sind weiterhin im Stadtbild präsent. Die von einer bayerischen Firma montierte Taubenanlage soll nun die Anzahl der Tiere reduzieren. Und so soll es funktionieren: Mittels Locktauben werden die Tiere an den modernen Taubenschlag mit Freiflugvoliere gewöhnt. Dort finden sie alles was sie brauchen: gutes Futter, sauberes Wasser, trockene Nistplätze und Wasser zum Baden. In diesem geschlossenen System leben die Tauben, können die Anlage nicht verlassen und im Umfeld keinen Schaden mehr anrichten. Die Taubeneier werden gegen Gipseier ausgetauscht, sodass keine natürliche Vermehrung stattfinden kann.

Sollte die Zahl der Tiere zu groß werden, wird ein Teil der Tauben auf einen Tierhof in Bayern umgesiedelt. Betreut wird die Anlage von Mitgliedern des Kleintierzucht-Vereins Markdorf. Sie müssen ein- oder zweimal in der Woche die Tiere füttern. Im Sommer sind die Abstände kürzer, da die Tiere mehr Wasser benötigen. Bei Bedarf müssen die Kleintierzüchter das Taubenhaus reinigen.

Die Locktauben müssen sich in den nächsten Wochen in die Umgebung eingewöhnen, erklärte Ferry Wittke, der das Konzept für diese Taubenanlagen entwickelt hat und die in einigen bayerischen Städten bereits erfolgreich betrieben werden. Nach etwa sechs bis acht Wochen dürfen dann die Stadttauben in ihre „Villa“ ziehen. So bezeichnete Wittke das neue Zuhause. Dieses bietet ihnen neben Futter, Wasser und Nistmöglichkeiten auch Schutz vor natürlichen Feinden, wie dem Marder.

Das Konzept sei mit Tierschutz-Vereinen abgestimmt. Die Tiere werden nicht vergrämt und nicht verletzt. Wer Tauben auf natürliche und tierschutzgerechte Weise reduzieren wolle, für den sei die Taubenanlage auf Dauer eine nachhaltige und funktionierende Lösung, erklärte Ferry Wittke. Ziel sei es, die Tauben aus der Stadt zu bekommen und die Anzahl der Tiere zu reduzieren, erklärte Vanessa Bührle vom Stadtbauamt. Wie Markdorf haben viele Kommunen Probleme mit der großen Anzahl von Tauben im Stadtgebiet.