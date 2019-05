Tanzmäuse überreichen Spendenscheck

Große Begeisterung bei den Mitgliedern der Jugend-Rotkreuz Gruppe des DRK Markdorf: Lena, Leon, Jannes und Eric von den Tanzmäusen der Historischen Narrenzunft Markdorf überreichten am Dienstag einen Spendenscheck von 300 Euro. Das ist der Erlös der Tombola vom Fasnet-Kinderball in der Stadthalle. Die Lose waren schnell verkauft, da großzügige Sponsoren attraktive Sachpreise gespendet hatten. In diesem Jahr waren es unter anderem ein Flug im Segelflugzeug und Familien-Eintritt für ein Ravensburger Museum. Die Zunftmitglieder Gabriele Reiner und Martina Hierholzer werden bei der Organisation des Kinderballs vom Festausschuss der Jakob-Gretser-Schule, unter Leitung von Ulrike Freyas, unterstützt. Für einen Teil der Spende werden neue Jacken gekauft und der andere Teil ist für den Gruppen-Ausflug im Juni bestimmt, erklärte Elisabeth Eckert-von Landenberg, die beim DRK für die Betreuung der Jugendgruppe verantwortlich ist. Foto: Brigitte Walters