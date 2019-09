Tafel öffnet die Tür für jedermann

Mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 21. September, will die Markdorfer Tafel Informationen und Einblick in ihre Arbeit geben. Zwischen 10 und 17 Uhr besteht die Möglichkeit, im Tafelladen in der Stadtgrabenstraße 18 mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen und dabei mehr über die Tafel zu erfahren.

Vor 18 Jahren wurde die Tafel gegründet. Sie sammelt Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs für bedürftige Menschen. Am Anfang waren es fünf, heute sind es rund 200 Familien, die mit Warenspenden unterstützt werden. Derzeit hat die Tafel rund 80 ehrenamtliche Helfer, die beim Sammeln und Verteilen der Lebensmittel aktiv sind.

Ein Hauptaugenmerk des Tags der offenen Tür liegt auf den Senioren. Sie sollen informiert werden, wie sie mit Lebensmitteln unterstützt werden können, wenn sie nur über eine geringe Rente verfügen. Ferner sollen Jugendliche und junge Erwachsene für die Arbeit in der Tafel begeistert werden. Am Tag der offenen Tür wird auch die tägliche Lebensmittelverschwendung und Informationen zum Mindest-Haltbarkeits-Datum.

Die Zukunftswerkstatt Markdorf ist der Trägerverein der Tafel. Weitere Projekte des Vereins ist die Sprachförderung von Grundschülern und ihnen die Bereiche Natur, Umwelt, Technik und Informations-Technologie näher zu bringen.

Dem Tafel-Vorsitzenden Günther Wieth ist es ein Anliegen, weitere Spender zu akquierieren. Die jährlichen Kosten für die Tafel, insbesondere für die beiden Sammelfahrzeuge, seien immens, so Wieth. Der Verein lebt fast ausschließlich von Spenden. Nur für die Ladenmiete gibt es Zuschüsse.