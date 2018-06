SZ serviert Apfeleis

Zum Start der Apfelwochen veranstaltet die Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee am Samstag, 26. September, einen Aktionstag in der Innenstadt. Am Stand der Schwäbischen Zeitung vor dem Rathaus werden Uwe Fritz und Werner Seeberger mit ihrem mobilen Wagen stehen und Apfelfruchteis sowie „Frozen Yoghurt“ servieren.

Das Apfelfruchteis wird aus Püree und Saft des Obstes hergestellt. „Es wird sehr cremig sein“, versichert Seeberger, der gerne mit Zutaten experimentiert und schon unterschiedliche Kreationen entwickelt hat. Wer keinen Appetit auf Apfel haben sollte, der kann sich einen Becher „Frozen Yoghurt“ servieren lassen. Gegen Vorlage der Abokarte erhalten SZ-Abonnenten einen Becher Joghurt oder Eis gratis.

Seit rund zweieinhalb Jahren sind Fritz und Seeberger mit ihrem Mobil unterwegs – im Nebenberuf, denn leben können sie von ihrer Idee nicht. Auf das Geschäft sind die beiden Grafiker durch Zufall gestoßen. Eine Kunde wollte neue Etiketten für seine Saucen, die zum Beispiel über „Frozen Yoghurt“ gegossen werden. Nachdem sie ihn erstmals probiert hatten, waren sie begeistert und wollten mehr. Das Problem: In der Region gab es keinen. Ihre Intention: Ein eigenes Produkt mit hochwertigen, regionalen Zutaten anzubieten. Die Basis für den „Frozen Yoghurt“ ist ein Bio-Joghurt vom Horrachhof von Anne und Fritz Roth aus Berg. Der wird in der Produktionsstätte in Langenargen für das Mobil aufbereitet. Mit einem großen Mixer wird er aufgelockert, mit ein wenig Zucker und Bindemittel vermischt. „Da wir keine Konservierungsstoffe verwenden, müssen wir es immer frisch zubereiten“, sagt Seeberger.

Wenn sie mit dem Verkaufsmobil unterwegs sind, müssen sie oft auch Überzeugungsarbeit leisten. „Viele haben zwar schon mal von ,Frozen Yoghurt’ gehört, aber es noch nicht probiert oder sind von der englischen Bezeichnung abgeschreckt“, berichtet Seeberger. Wer einen Becher probiert und ein Geschmackserlebnis wie etwa beim Eis erwarte, der werde überrascht sein. In der Konsistenz ist er feiner als Eis, und cremig wie Sahne. „Der Joghurt ist natürlich auch nicht ganz gefroren, sondern eher wie eine kalte Creme zu verstehen“, erklärt Fritz.

Bislang haben sie ihr Produkt überwiegend bei Messen, Firmenveranstaltungen und im BMK Yachthafen in Langenargen angeboten. Von den Kunden haben sie durchweg eine positive Resonanz bekommen. „Manchen hat es so gut geschmeckt, dass sie sich direkt einen weiteren Becher holten. Das bestärkt uns darin, weiterzumachen und das Geschäft vielleicht auch mit einem festen Standort auszubauen“, sind beide sich einig.

Das Programm

Der Aktionstag findet am Samstag, 26. September, von 10 bis 16 Uhr in der Markdorfer Innenstadt statt. Die Gastronomen vom Lichtblick, Schwanenstüble, Untertor, Café di Coppola, Café Kurz, Gasthof Krone und der Kaffee Manufaktur werden ab 11 Uhr Apfelgerichte servieren. Zudem werden die Landfrauen mit Apfelkuchen verwöhnen. Der Tag wird musikalisch von der Musikschule Markdorf und der Mittelaltergruppe „Die Sueben“ begleitet. Zum Rahmenprogramm gehören unter anderem auch Hexenturmführungen um 11 und 14 Uhr, Bogenschießen mit dem Bogenparcours Lellwangen, ein Besuch der Botschafterin Obst vom Bodensee mit Apfelverkostung, Verkauf von Selbstgemachtem, ein Secco-Stand an der der Tourist-Info sowie verschiedene Kinderaktionen und Stände mit regionalen Produkten.