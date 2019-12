Swiss-German-Dixie-Corporation überzeugt in der St. Nikolauskirche in Markdorf

Wenn es kaum noch freie Plätze in der St. Nikolaus Pfarrkirche gibt, muss es etwas Besonderes geben, und dem war so. Nach zwei Jahren Pause lud die Swiss-German-Dixie-Corporation am Sonntag wieder zu einem Benefizkonzert ein und die Markdorfer kamen in Scharen. Der Erlös des Konzerts ist für den Förderverein Kirchenmusik St. Nikolaus in Markdorf, das Wasserprojekt in Huancaray (Peru) und für das Nabi-Waisenhaus in Begoro (Ghana) bestimmt. Schon mit den ersten Klängen von Trompete und Partnern war der Kirchenraum erfüllt von einer Musik, die die Zuhörer sofort in ihren Bann zog. Dixie, Blues und Gospelmusik vom Feinsten mit der Swiss-German-Dixie-Corporation, die fünf Musiker sind in Markdorf durch ihre Auftritte beim Dixiefest bestens bekannt. Die Zuhörer waren begeistert und sparten nicht mit Beifall.

Im zweiten Teil des Konzerts hieß es für sie nicht nur mitswingen, sondern auch mitsingen.