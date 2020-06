„Susi“ und „Simon“ ersetzen Patienten

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen: Weil in der Zeit der Corona-Pandemie der Kontakt zu den Menschen fehlt, lernen die Auszubildenden der Sozialstation Bodensee nun an speziellen Übungspuppen.

Katrin Hain steht kurz vor der Abschlussprüfung zur Altenpflegehelferin. Normalerweise geht sie jeden Morgen mit der examinierten Krankenschwester und Praxisanleiterin Anja Sperlich-Streif auf Tour. Zu Beginn der Ausbildung beobachten die Auszubildenden die Arbeit der Praxisanleiterin und unterstützen bei pflegerischen Tätigkeiten. Nach ausreichender Einarbeitung übernehmen sie unter Anleitung der Fachkraft die Versorgung.

Aus Schutz für die Patienten bleiben die Auszubildenden derzeit in der Station. „Wir möchten das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten“, begründet Sozialstation-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Jauch die Maßnahme.

Damit die derzeit 26 Auszubildenden in den vier Einrichtungen in Markdorf, Salem, Überlingen und Stockach möglichst viel lernen, hat die Sozialstation Krankenpflegepuppen angeschafft, die vielfältige Übungsmöglichkeiten bietet. Körperpflege, Waschen der Haare im Bett und Zähneputzen ist ebenso möglich, wie Verbände anlegen und Spritzen verabreichen. Auch das Legen eines Katheters gehört zu den Übungsmöglichkeiten. Dabei kann „Susi“ durch Austausch der Genitalien schnell zu „Simon“ umgebaut werden.

„Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Puppen dankend an“, sagt Marlene Scheu, Pflegebereichsleiterin in Markdorf. Katrin Hain kann das nur bestätigen. „Man kann an der Puppe alles üben. Nur antwortet sie nicht, wenn man mit ihr spricht.“ Dennoch ist die Auszubildende froh, dass es „Susi“ und „Simon“ gibt. Aufgrund der momentanen Situation muss sie auch ihre praktische Prüfung an einer Krankenpflegepuppe ablegen.