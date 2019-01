„Sturm der Entrüstung“: Von pinkem Fahrradständer fühlten sich viele provoziert

Eigentlich ist es nur ein Fahrradständer. Offenbar aber einer, der nicht jeden Geschmacksnerv trifft. Kaum hatte die Stadtverwaltung ihn in der Hauptstraße aufgestellt, war er auch schon wieder verschwunden. Derzeit wird das Gestell mit dem pinken, autoförmigen Rahmen, das Platz für bis zu zehn Fahrräder bietet, beim städtischen Bauhof gelagert. Er darf erst wieder in die Stadt, nachdem er einer Schönheitskur unterzogen und den Stadtfarben angepasst wurde.

„Das Thema hat uns eine Sammlung grauer Haare beschert“, sagte Bürgermeister Georg Riedmann in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstagabend. Vielleicht habe das auch am Zeitpunkt gelegen, denn die Stadtverwaltung hat den Fahrradständer direkt aufgestellt, als er geliefert wurde. Doch das war ausgerechnet am Tag nach dem Bürgerentscheid zum Bischofsschloss in der Hauptstraße, einem Tag, an dem die Stimmung in der Stadt ohnehin noch angespannt war.

Sturm der Entrüstung

„Wir wurden umgeblasen von einem engagierten Sturm der Entrüstung“, sagte Riedmann. Die Reaktionen von Anliegern seien so heftig gewesen, dass die Verwaltung entschied, ihn umgehend und bis auf weiteres abzumontieren. Ein Problem sei offenbar gewesen, dass der Fahrradständer auf einem Stellplatz für Autos aufgestellt wurde. Und dann sei es noch das Design mit dem stilisierten pinken Auto hinzugekommen, das manchen Anliegern missfallen habe.

Die Ausschussmitglieder konnten die Reaktionen der Markdorfer zumindest teilweise nachvollziehen. „Wie kann nur man einen Fahrradparkplatz mit einem Auto ausweisen?“, wunderte sich Christiane Oßwald von der Umweltgruppe.

Arnold Holstein (Freie Wähler) war sich sicher, dass es der falsche Zeitpunkt war und die Reaktionen auch deshalb so heftig ausfielen. Außerdem könne er nicht verstehen, dass der pinke Fahrradständer ausgerechnet vor einem Modegeschäft platziert worden sei. „Und dann noch in dieser Telekom-Farbe. Das passt 1000 Mal nicht“, sagte er. Die Farbe sei zu kitschig, meinte Andreas Schley (Umweltgruppe).

Einzelhändler einbinden

Martina Koners-Kannegießer (CDU) schlug vor, die Einzelhändler in die Entscheidung zu Standort und Gestaltung stärker miteinzubeziehen. „Sie müssen auf einen gemeinsamen Punkt kommen“, sagte sie. Klar sei, dass der Standort zwischen dem Stadtgraben auf der einen Seite und der Sparkasse auf der anderen Seite liegen müsse.

Doch die Lösung auf diesem Abschnitt der Hauptstraße müsse gemeinsam gefunden werden. Alfons Viellieber (CDU) kritisierte, dass der Fahrradständer auf einem Stellplatz für Autos wurde. Ein Parkplatz sollte dafür nicht geopfert werden, sagte er. Der Fahrradständer müsse ja nicht direkt am Straßenrand aufgestellt werden. „Dann wirkt es auch nicht mehr so störend“, sagte er.

Uwe Achilles (SPD) wies darauf hin, dass in der Vergangenheit mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gefordert wurden. Dann müsse man sich schon überlegen, ob man bereit sei, auf einen Stellplatz für ein Auto zu verzichten. Auch Radler sollten die Möglichkeit haben, ihre Fahrräder in der Nähe der Geschäfte abzustellen. „Wir müssen signalisieren, dass er in der Hauptstraße stehen soll“, sagte er.

Anstoß zum Umdenken

Bürgermeister Georg Riedmann verteidigte sowohl die knallige Farbe, als auch die autoförmige Gestaltung. „Mein Wunsch ist, es nicht in diesem Einheits-Anthrazit zu gestalten“, sagte er. Die Form des Gestells sei auch eine politische Aussage. Schließlich wolle man Autofahrer anregen, auch mal das Fahrrad zu nehmen, um Besorgungen in Markdorf zu machen. Stelle man diesen Fahrradständer aber nicht direkt an die Straße, gehe es an der Grundidee vorbei.

Der Technische Ausschuss beauftragte nun das Bauamt, denkbare Standorte zu prüfen, diese an die Einzelhändler zu kommunizieren und sich um eine neue Farbe für das pinke Gestell zu kümmern. Statt der umstrittenen Farbe soll er nun, passend zu den Markdorfer Wappenfarben, in einem kräftigen Rot lackiert werden, bevor er wieder „einparken“ darf.