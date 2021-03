Straßensperrung in Markdorf-Süd

Wegen Verlegung einer neuen Wasserleitung kommt es in Markdorf auf der Verbindungsstraße Richtung Bürgberg zwischen Einmündung Zum Storchenblick und Stüblehof im Zeitraum von Montag, 29. März, bis mindestens Freitag, 16. April, zu Verkehrsbehinderungen. Die Verbindungsstraße Richtung Bürgberg muss in diesem Zeitraum gesperrt werden, der Verkehr wird über die Königsberger Straße-Stettiner Straße-Bernhardstraße-B 33-Wirrensegel-Verbindungsstraße Richtung Bürgberg umgeleitet, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Die Zufahrt zum Stüblehof ist nur über diese Umleitungsstrecke möglich, nicht aus Richtung Markdorf.